(ANKETA) TEMA KOJA JE POSVAĐALA SVET: Da li je normalno ljubiti decu u usta? GLASAJTE!

Uzmimo na primer način na koji treba pokazivati detetu ljubav i pažnju, pogotovo ljubljenje dece u usta. U poslednje vreme vode se velike debate o tome u kojim godinama treba prestati sa ovakvim ljubljenjem deteta, ali i da li treba uopšte to raditi.

Mnogi se protive ovakvom potezu i takav poljubac smatraju odvratnim. Ipak, ima i onih koji u tome ne vide ništa loše.

"To je nešto najčistije i najiskrenije i ne vidim nikakvu odvratnost u tome. To moras da doživiš. Moja deca su prestala oko 12 godine ali i dalje svako veče, svaki put kada prođu pored mene i muža daju nam zagrljaj i poljubac u obraz. To samo pokazuje koliko se deca vezu za svoje roditelje i osećaju sigurnost. Mene, a i muža niko nije ljubio, ni u obraz i zato znamo iz svog iskustva šta to znači. Ljubite decu svuda dok su mala, čim uđu u pubertet sami će prestati. Ovde u Skandinaviji od prve godine uče decu da podele zagrljaj sa svojim roditeljima, prosvetnim radnicima i kolegama na poslu.To je prosto način kulture. Ne osuđujte druge jer je to najiskrenija ljubav između roditelja i dece", kaže jedna mama.

foto: Profimedia

Dečiji psiholog doktorka Šarlot Reznik dala je jedan kontroverzan odgovor da li je zdravo da roditelji ljube decu u usta. Ona je rekla da ovo ne može mnogo da naškodi deci u ranim godinama života, ali kasnije postaje sve opasnije što su deca starija. To znači da bi bilo najbolje da roditelji uopšte sa ovim ne počinju.

Doktorka je ukazala da je to povezano sa dečijom seksualnošću. Deca postaju seksualno svesna već sa 4 do 6 godina, pa tako i naivno ljubljenje u usta može da pomuti njihove granice.

foto: Profimedia

"Ako me pitate kada trebate da prestanete da ljubite vaše dete u usta, moj odgovor je odmah", izjavila je ona.



Sa druge strane, kao reakcija na njene tvrdnje stigao je odgovor njene koleginice doktorke Sali En Mek Kormak koja je rekla da ovakvo ljubljenje ne može da zbuni decu i da je to podjednako zbunjujuće kao i dojenje. Roditelji su na mukama kada su u pitanju ovako delikatne stvari, pogotovo kada mogu da dobiju oprečne savete. Mi vas pitamo za mišljenje, da li smatrate da je normalno ljubiti decu u usta? Glasajte, želimo da čujemo vaše mišljenje!

