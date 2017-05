SAČEKALE SU JE JEZIVE SCENE KAD SE VRATILA S POSLA: A onda sam otkrila da sam monstrumu rodila decu

"Dan koji mi je preokrenuo život je zapravo i počeo drugačije od ostalih. Prosto sam imala osećaj da se nešto loše sprema. Uspavala sam se pa sam u žurbi spremala klince Grejs (4) i Džozefa (8) za vrtić i školu. Nisam ni stigla da se pozdravim sa mužem koji je tu noć proveo u svojoj kancelariji koju smo napravili u podrumu.

I na poslu je bio haos. Pozvala sam muža da ga zamolim da pokupi decu jer ja neću stići. Samo što sam digla slušalicu, puknuo je grom i krenula oluja. Digla sam ruke od zvanja i istrčala po decu.

Kada smo stigli kući, videla sam da su vrata garaže otvorena, a neki papiri su bili svuda po dvorištu. Čak je i stolica mog supruga, Marka, bila u dvorištu, a njegovih kola nije bilo nigde. Proverila sam da li ima provalnika, jer sam bila ubeđena da je to posredi dok su deca čekala u kolima. Nije bilo nikoga.

Foto Printscreen

Uvela sam ih unutra i spremila im večeru. Na kuhinjskom pultu sam videla komad papira i posetnicu. Preletela sam pogledom i videla reči "dečja pornografija". Papir je bio od policijskog inspektora.

U šoku, stavila sam decu na spavanje, uverena da će se sutra sve razjasniti i da je u pitanju greška. Sledećeg jutra probudila su me dva policajca koja su zvonila. Rekli su mi da je Mark poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nisam mogla da poverujem šta mi se dešava.

Sledećeg dana zvao je inspektor sa posetnice i potvrdio moje strahove - Mark je bio pod istragom zbog dečje pornografije. Dao mi je njegovu lažnu adresu na koju su mu stizali ti snimci. Svi su bili iz Evrope i bilo ih je na hiljade. Tu su bili i računi za te neplaćene snimke. U 24 časa sam ostala bez muža i saznala da je bio pedofil.

Krenuli su, naravno, i tračevi komšija. Uz to, svi su besno dolazili i pitali me da li mi je muž bio kod kuće dok su njegovi klinci dolazili kod nas. Onda mi je sinulo nešto što do tada nije. Moguće je da je Mark zlostavljao rođenu ćerku.



Oprezno sam priču sa njom o tome. Pričala je čudne stvari, a gestikulirala način na koji muškarci masturbiraju i pričala o stvari koja im izlazi između nogu. Zaledila sam se. Onda sam zamolila inspektora da detaljno proveri Markov "poslovni" računar - na njemu je bilo 800 eksplicitnih slika naše ćerke. Rekla sam to Markovoj majci, ona me je optužila da lažem.

Foto Profimedia

Onda sam se setila jednog Grejsinog pitanja koje mi je postavila pre oko dve godine. Pitala me je da li znam da deca nekad piju iz veša dečaka. Tada uopšte nisam obraćala pažnju na to i otpisala sam to kao dečju besmislicu.

Nisam mogla da gledam Grejsine slike, ali mi je inspektor pokazao slike neke druge devojčice, jer je želeo da je identifikuje. Nisam znala ko je ali tu sliku ni danas ne mogu da izbacim iz glave.

Počela sam da se prisećam svega što mi je tada bilo nevažno kod Grejsinog ponašanja. Ranije je uvek plesala po kući, ali sada je plesala na provokativan način, kao devojka. Kada bi se umorila, sklupčala bi se na kauču, a jastukom bi se trljala po međunožju. Nekoliko puta sam videla da su joj intimni delovi crveni i upaljeni, ali sam mislila da se ne briše lepo. A kada su mi inspektori vratili ono što su zaplenili tog dana, bilo je tu i mog veša koji je Mark terao Grejsi da nosi, ali i neka kuhinjska pomagala.

Kada smo je odveli na pregled, mislili smo da će biti van sebe. Umesto toga, bez primedbi je širila nožice, i nimalo joj nije smetalo što joj lekar gleda intimne delove i fotografiše je. Na kraju, inspektor mi je rekao da, da Mark nije poginuo, bio bi u zatvoru na 20 godina. Od tog dana prošlo je 10 godina a ja se trudim da ga zaboravim. Pitam se kako sam ga ikada volela. Znam da je prestao da me voli kada sam se porodila, jer sam postala "prava žena". To mi je sam rekao, a ja sam prećutala", piše u njenoj knjizi.

dailyrecord.co.uk

Autor: Foto: Profimedia