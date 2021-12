U BARU IMA KLANOVA, A DAMIR JE NAJVEĆI NERADNIK! Izbačena Milica otkrila šta se sve dešava iza kamera: MISLI DA ĆE POBEDITI ON

Milica Radovanović prva je učesnica Bara koja je rijaliti i napustila!

Nominovane učesnice bile su Milica Radovanović i Sofija Una Minić, a ovu trku izgubila je Milica koja je za Jutarnji program televizije Kurir otkrila dosta toga o takmičarima.

- Očekivala sam da ću ostati duže, ali presudila je odluka pojedinih takmičara. Luka, Davor i Sven su takmičari koji mi nisu prijali. Zorana je pogrešila što mi je dala minus. Izvinjavala mi se. Nisam ni sa kim imala razmirice, ali ni neku komunikaciju. Nije presudilo to kako je i koliko radio ko - kaže Milica Radovanović.

foto: Kurir televizija

Milica ističe da je najveći neradnik u Baru Damir:

- Damir je najveći neradnik, ali on je ušao sa tim stavom. Ali on zna, barmen je i zna kako se radi posao. Mislim da će on i biti gazda ove nedelje.

Kada se govori o tome ko bi mogao da pobedi, Milica ima dva favorita - Maju i Marka.

- Maja bi mogla da dogura daleko, kao i Marko. On je dobra duša, mislim da to svi vide. U Baru ima klanova. Ja sam bila u drugom klanu i izbačena sam - rekla je Milica.

foto: Kurir televizija

Takođe, Milica Radovanović ističe da je najbitnije za pobedu međusobno druženje takmičara.

foto: Kurir televizija

- Mislim da sledeći ispada Damir. Nije ni u jednom klanu. Ne igra njihove dečije igrice. On je bio sa mnom u nominacijama, jedan glas je presudio. Mada, neki ljudi žele da on bude šef - rekla je Milica Radovanović.

foto: Kurir televizija

