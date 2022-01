ON JE ZAVODNIK BROJ JEDAN U BARU: Aleksa ljubio Dejanu, Kristinu i Sanju koja voli ŽENE! Posle prešao na MUŠKARCE i zaveo Marka!

Titulu švalera u rijaliti "Baru" za kratko vreme osvojio je Aleksa Barudanov, mladić iz Deronje koji je u šouu tek nekoliko dana.

Novi barovac za sada je definitivno zavodnik broj 1, što povtrđuju afere sa nekoliko učesnica, ali i muškaraca!

Čim je ušao u rijaliti, na njega su odmah navalile dve cimerke, Kristina Stanković i Dejana Deletić koje su se borile za njegovu naklonost. Ni jedna ni druga nisu marile što se ljubio i flertovao sa obe, već su nastavile da se trude oko njega.

I dok je Kristinu znao još iz spoljnog sveta, samo nekoliko sati nakon što je ušao u rijaliti, stupio je u prisni odnos i s Dejanom, za koju je sam rekao da mu savršeno odgovara njen karakter i ponašanje, ali da ne veruje da će ona pristati da imaju seksualne odnose pred kamerama jer ima porodicu. Zato je prešao na treću ukućanku, a Kristini i Dejani je tada srušio svaku iluziju.

Da Aleksa ne bira, dokazao je kada je bacio oko na Sanju Jakšić, cimerku koja otvoreno priznaje da je privlači isti pol. Izgleda da je i ona pala na šarm Barudanova, pa su se pre nekoliko večeri ljubili usred bara, što je šokiralo ostale učesnike. Kada ga je, potom, Jakšićka pitala da spavaju zajedno u krevetu, on nimalo nije oklevao, već je pristao.

Inače, Aleksa Sanju smatra "vrh ribom", a po tvrdnjama njegovih prijatelja, još dok je bio van rijalitija, tvrdio je da mu se sviđa.

- On je odlepio za Sanjom. Iako smo mu svi pričali da od toga nema ništa i da ona nije devojka za njega, jer je gej orijentacije, on ne odustaje. Kad smo videli da se ljubi s njom, nismo mogli da verujemo svojim očima. Iako svi misle da je to sprdnja - nije. On od nje neće odustati, iako je ona počela da ga ignoriše i rekla mu da joj se više ne približava. Meni se čini i da Sanji prija kad se ljubi s njim, svi smo videli kako mu je uzvraćala poljupce. Da ne oseća ništa prema njemu, ne bi se tako ponašala - rekao nam je Aleksin drug.

Međutim, gledoci smatraju da je njegova seksualnost upitna i da ni sam ne zna gde udara. Dokaz za to su intimne scene sa cimerom Markom Tošićem, koji ga je na blic poljubio u usta. Tome u prilog idu i komentari barovaca koji tvrde da Barudanov ima simpatije prema Sanji, jer je ona muškobanjasta, te ga podseća na muškarca.

Sve u svemu, ostaje da vidimo ko je naredna učesnica ili možda učesnik koji će se naći na Aleksinom radaru, kao i da li su njegovi postupci samo taktika da postane glavni zavodnik ili je zaista nesnađen.

