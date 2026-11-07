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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu žaliće se na prvostepenu presudu koja je 6. novembra 2026. godine objavljena u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu u odnosu na petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, povodom optužbe da su izvršili krivično delo nesavestan rad u službi u vezi sa smrću oštećenog Stanimira Brajkovića 4. februara 2024. godine.

- Tužilaštvo je zadovoljno osuđujućim delom presude zbog izrečenih efektivnih kazni zatvora prema dvoje okrivljenih, ali ne i visinom izrečenih kazni. Po prijemu pisanog otpravka presude, tužilaštvo će uložiti žalbu u zakonskom roku i tražiti povećanje izrečenih kazni, kao i preinačenje presude u oslobađajućem delu imajući u vidu posledicu nesavesnog postupanja okrivljenih lica, a to je smrt oštećenog - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prvostepenom presudom zbog izvršenja krivičnog dela nesavestan rad u službi lekarka Vesna S. osuđena je na kaznu zatvora od dve godine i šest meseci, a pripadnik Službe za obezbeđenje – vođa smene Slađan K. na kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci zatvora.

Trojica komandira Dušan K., Stefan P. i Zoran K. su oslobođeni od optužbe.

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