SUROVI RAT CRNOGORSKIH KLANOVA: Oslobođen za ubistvo navijača Crvene zvezde pa raznet u stravičnoj eksploziji

Dražen Čađenović (31), koji je bio optužen, a potom oslobođen za ubistvo jednog od vođa navijača Crvene zvezde Marka Vesnića u Igalu, ubijen je u četvrtak uveče pošto je u njegovom blindiranom autu BMW eksplodirao najverovatnije plastični eksploziv velike razorne moći.



Eksplozija se dogodila čim je automobilom ušao u garažu jednog hotela u centru Podgorice. Prema rečima izvora crnogorskih medija, istraga ide u više pravaca, a zasad se pouzdano ne zna da li je bomba bila podmetnuta ili je Čađenović nastradao pošto je aktivirao eksploziv koji je sam prevozio u automobilu.

- Automobil je u potpunosti uništen iznutra, iako je imao sedmi stepen zaštite koji bi trebalo da bude otporan na sva spoljna dejstva. Ovo, kao i činjenica da su ostali automobili u garaži minimalno oštećeni upućuje na to da je moguće da je bomba bila u automobilu. Međutim, nije isključeno da je neko aktivirao bombu velike razorne moći daljinski - preneli su oni i naveli da je Čađenović bio blizak Alanu Kožaru i barskoj kriminalnoj grupi.



Prema pisanju crnogorskih medija, Čađenović je bio blizak s braćom Vladimirom i Duškom Roganovićem, koji navodno važe za članove „kavačkog klana“. Svoj trojici sudilo se za ubistvo jednog od vođa Delija, Marka Vesnića iz Beograda, 2009. godine u Igalu. Međutim, pravosnažnom presudom Duško Roganović je osuđen na osam godina zatvora, dok su njegov brat Vladimir i Dražen Čađenović oslobođeni optužbi.



I Duško Roganović bio je meta bombaškog napada. Nepoznati napadači 25. aprila prošle godine postavili su plastični eksploziv pod njegov autom u Herceg Novom. U eksploziji je ostao bez obe noge. Ubrzo je njegov brat Vladimir Roganović bio je uhapšen u Beogradu i osuđen je na godinu dana zatvora zbog falsifikovanja.



U međuvremenu, ubijen je i njihov stric Niko Roganović.



Kamere snimile sve

PROŠAO KROZ RAMPU HOTELA I EKSPLODIRAO



Čađenović je, kako navode izvori iz Crne Gore, u četvrtak oko 19 sati došao do ulaza u podzemnu garažu u centru Podgorice. Kamere su zabeležile da mu stražar nije odmah podigao rampu, pa je on izašao iz BMW kako bi mu rekao da ga pusti. Vratio se u automobil, rampa je podignuta i on je krenuo da parkira vozilo. Nakon svega dvadesetak sekundi, odjeknula je jaka detonacija.