(VIDEO) CURE DETALJI ISTRAGE BRUTALNE LIKVIDACIJE U PODGORIČKOJ GARAŽI: Čađenović ubijen plastičnim eksplozivom?! Automobil POTPUNO uništen iznutra!

Blindirani BMW, podgoričkih tablica, u kome je bio Čađenović u potpunosti je uništen iznutra, iako je imao sedmi stepen zaštite koji bi trebalo da bude otporan na sva spoljna dejstva.

Sumnju da je eksploziv bio u vozilu povećala je i činjenica da je na okolnim automobilima nastala manja šteta od one koja bi nastala da je dinamit bio na spoljnjem delu vozila.

Zbog toga istražitelji sumnjaju da je blindirano vozilo svu detonaciju “zadržalo u sebi”, odnosno da je eksploziv bio u vozilu.

Policija istražuje i mogućnost da je eksplozivna naprava aktivirana na daljinski, što bi značilo da je napadač pratio Čađenovića.

Čađenović je sinoć oko 19 sati došao na ulaz u podzemni parking na Rimskom trgu, međutim stražar mu nije odmah otvorio rampu, nakon čega je on izašao iz vozila i nešto mu rekao. Zatim se vratio u automobil, rampa je podignuta i on je krenuo da parkira vozilo. Nakon nekih 20-ak sekundi usledila je jaka detonacija. Sve to je zabiežila jedna od nadzornih kamera.

Iako je u tom trenutku u blizini bilo nekoliko prolaznika, u stravičnoj eksploziji, srećom, nije bilo teško povređenih. Lakše je povređen radnik sa ulazne rampe, kome je pomoć ukazana u Kliničkom centru.

Odmah nakon eksplozije, automobil se zapalio i buknuo je veliki požar.

Prolaznici su panično počeli da beže, a gusti dim izbijao je iz garaže. Ubrzo su stigle ekipe vatrogasne i Hitne pomoći, forenzičari, kao i policija koja je blokirala čitav kvart.

Čađenović je prekjuče automobilom BMW došao iz Bara u Podgoricu, gde ima stan.

Iz policije su sinoć nezvanično rekli da je Čađenović pripadnik barske kriminalne grupe i da mu je policija to vozilo nedavno bila oduzela zbog provera.

Prema procenama bezbednosnih službi Čađenović je bio blizak i sa “škaljarskim” klanom i barskom grupom koju predvodi Alan Kožar.

Inače, ubijeni Čađenović je nekada bio blizak sa braćom Vladimirom i Duškom Roganovićem, koji prema policijskim evidencijama, slove za članove "kavačkog" klana. Čađenović i braća Roganović su bili osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Delija Marka Vesnića iz Beograda u Igalu.

Duško Roganović prvostepenom presudom osuđen je na 12 godina zatvora za ubistvo Vesnića i ranjavanje Ivana Markovića. Odlukom Apelacionog suda smanjena mu je zatvorska kazna na osam godina. Vladimir Roganović i Dražen Čađenović oslobođeni su od optužbe.

