BRUTALNO PRETUČEN JER JE IMAO 2KG VIŠE Džokej Luka Vasiljević: Bacio me je na pod i počeo da me gazi, mislim da je to bio vlasnik konja

Džokej Luka Vasiljević (25) pretučen je u nedelju u prostorijama šabačkog hipodroma jer je imao dva kilograma više, zbog kojih nije izašao na trke.



On za naš list nije mogao da kaže sa sigurnošću ko ga je pretukao, ali pretpostavlja da je reč o vlasniku konja. Vasiljević je u bolnici, gde mu je, kako kaže, savetovano da zbog povrede kičme i stomaka mora da miruje. Kako nezvanično saznajemo, o napadu je obaveštena policija, koja ispituje sve okolnosti ovog nemilog događaja.



Vasiljević za naš list objašnjava da je na trke u Šapcu otišao preko drugarice i da vlasnika konja nije ni upoznao.



- U prostorijama za merenje ustanovljeno je da imam 57 kilograma, što je dva više od dozvoljenog. Potom je u službene prostorije, kojima samo džokeji imaju pristup i momci koji nam pomažu, uleteo čovek i napao me - priča Vasiljević i dodaje:



- Uhvatio me za vrat i bukvalno uneo u prostoriju za merenje. Bacio me na zid, a kad sam pao, počeo je da me gazi po stomaku. Vikao je da će mi polomiti ruke i noge i da ću tada imati 52 kilograma, da ću morati da mu platim prevoz konja i sve ostalo. Iz tog razloga verujem da je reč o vlasniku grla koje je trebalo da jašem. Ne znam koliko je napad trajao, ali mi je posle toga bilo muka i osećam bolove u leđima - rekao je Vasiljević, koji je još uvek u bolnici.

Pretučeni džokej Luka Vasiljević foto: Privatna Arhiva

Saša Dragojević iz organizacije konjičkog kluba u Šapcu za Kurir je potvrdio da se incident dogodio, ali da ne zna detalje.



- Policija će, verujem, uraditi svoj posao, a mi ćemo se maksimalno potruditi da se ovako nešto nikad ne ponovi na hipodromu - rekao je Dragojević.

(Kurir.rs/J.R./Foto:Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir