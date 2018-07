ON JE SPASIO ANĐELU OD SIGURNE SMRTI NAKON NAPADA STARCA U NIŠKOM SUDU: Liptila joj je krv iz vrata, a da mu advokat nije uhvatio ruku sa britvom deda bi je ubio! (FOTO)

Monstruozan pokušaj ubistva i samoubistva u niškom sudu gde je vojni penzioner Blagoje Stojanović (75) pokušao da prereže vrat devojci Anđeli M. (17) iz Niša, užasnuo je javnost. Tragedija bi bila duplo veća da ovu devojku nije spasio Lazar Vujošević, pripravnik - advokat Žakline Mitrović, braniteljke Blagoja Stojanovića. On je posle pokušaja da devojci prereže vrat popio sonu kiselinu i ubrzo izdahnuo u Kliničkom centru.

Ovaj starac je od Tanje M. majke povređene Anđele, potraživao na sudu navodni dug od 3.300 evra.

On je prema nekim tvrđenjima, očigledno bio spreman da i ranije učini isti monstruozan čin, ali prema majci devojke, a ne prema ovoj maloletnici koja je došla s medicinskom dokumentacijom da opravda majčino odsustvo.

- Da se razumemo, devojka ni jednim činom nije isprovocirala mog klijenta da skoči, da se baci na nju i da tako nešto učini. Isto tako, o majci maloletnice koja je na psihijatrijskom lečenju, uvek je imao reči hvale, ali je insistirao na tužbi za 3.300 evra, mada za to nije imao nikakav pismeni dokaz o dugu, tvrdio je da ima svedoke da joj je taj novac dao. Isto tako, on je bio jedan fin čovek, odavao je utisak pristojnog čoveka - počinje priču Žaklina Mitrović.

Žaklina Mitrović foto: M. Smiljković

Kada su došli u sudnicu Blagoje je sa dva štapa već stigao, mada ga je advokatica ubeđivala da ne dolazi jer je invalid. Seli su ispred sudnice 50, čekali suđenje.

- Tanja neće ni sada doći, mislim. Ona je pametna i vas će da prevari - rekao je Stojanović svojoj advokatici. Ona se nije složila s tim i napravila mesto svom pripravniku Vujoševiću da sedne pored njih.

U tom trenutku, naišla je devojčica i sela preko puta njih na fotelju. Ništa nije slutilo na krvavi ishod. Kuckala je na telefonu nešto.

I u tom trenutku nastupa haos u hodniku Osnovnog suda u Nišu.

- Deka je bacio oba štapa i bacio se na devojku, ali je pre toga izvadio bočicu i prskao suzavcem po devojci i hodniku. Ja nisam ni videla da on ima nekakvu britvu u rukama. Kreće na bespomoćnu devojku koja se od nas nalazila na nekih metar i po razdaljine. Krv iz vrata lipti na sve strane, devojka vrišti, scena koju nikada neću da zaboravim. Devojku je oborio i bio preko nje. Tada je moj kolega skočio da savladava dedu, a ja sam tražila neki peškir iz toaleta da zaustavim zaista obilno krvarenje - objašnjava advokatica Žaklina.

Advokat Lazar Vujošević kaže da je deka bio odlučan u svom činu i da se nije zaustavljao u pokušajima da ubije devojku.

- U svom onom haosu, ja sam ga uhvatio za ruke. Sreća je što sam ga držao za ruku gde mu je britva. I svom snagom sam ga podigao i odgurno od devojke. Mitrovićeva koju je takođe mogao da povredi je nečim pokrivala vrat devojke. To se sve odigravalo u tridesetak sekundi, jednoj minuti. Tako držeći ga za ruke, on je video da jednostavno do devojke ne može da prođe - navodi Vujošević koji kaže da je Blagoje tada odustao od svog pira.

Žaklina Mitrović i Lazar Vujošević foto: M. Smiljković

Deka je nakon toga bez štapa, bez kolica, bez ičega "prohodao" odjednom i odšetao do klupe.

- Uzeo je flašicu i pio iz nje. Dok smo pomagali devojci, krajičkom oka sam video da pije nešto. Nisam mogao da verujem da posle svega neko tako mirno može da sedne i pomislio sam, popije vodu!? Ispostavilo se da je to ta kiselina kojom se ubio. Odmah se s klupe stropoštao na pod i tada se pojavilo obezbeđenje. Mitrovićeva i ja smo uzeli devojku i spustili je s prvog sprata na prizemlje. Tada je naišla Hitna pomoć i uneli smo je u kola - objašnjava Vujošević.

Devojka je kasnije hospitalizovana u Kliničkom centru i sada se uspešno oporavlja.

Majka maloletnice Tanja M. je nekada čuvala ženu Blagoja Stojanovića, a potom i njega. Mitrovićeva ne može da tvrdi za šta je on pozajmio taj novac njoj i za koje potrebe. Svi njegovi najbliži su u inostranstvu. Prema nekim svedočenjima, Blagoje je i na ranijim ročištima hteo da ubije Tanju M., ali se ona zbog bolesti nije pojavljivala u sudu. Druge pretpostavke navode da joj se nabacivao i da je u sudu hteo da inscenira sudbinu Romea i Julije tako što bi ubio i nju i sebe, ali se onda postavlja pitanje što je napao nedužnu devojku.

Gomila dezinformacija Anđelina drugarica koja se isto zove Anđela kaže da je u medijima izašlo mnogo dezinformacija. - Jedna od tih je da je da im je deda bio stanodavac. To nema veze sa životom, jer moja drugarica živi sa dve sestre i majkom u svom stanu. One su imale kuću pored Kliničkog centra koju su dali u zamenu za stan u Mokranjčevoj ulici.

(Kurir.rs/M.Smiljković/Foto: M.Smiljković)

Kurir

Autor: Kurir