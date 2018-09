POLUBRAT TRAGIČNO NASTRADALE DEVOJČICE: Anabela je bila divno dete, u petak sam joj doneo kesu punu slatkiša

Anabela je mnogo volela svog oca i on je voleo nju. Šta se desilo tog dana kada se udavila ne znam, svi smo u šoku.

Ovako priča Slađan Džonkić, polubrat osmogodišnje Anabele, čije je beživotno telo pronađeno u utorak u Dunavu, nedaleko od kuće u kojoj je živela sa ocem.

Drhtavim glasom Džonkić priča da je poslednji put video devojčicu prošlog petka kada je došao da se pozdravi sa njom i svojim ocem kada je odlazio u Grčku na odmor, naovdi Blic.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Ona je bila divno dete. U petak sam joj doneo kesu punu slatkiša. Baš se obradovala kada je videla. Šta se desilo u ponedeljak ne znam... Ne znam kako je upala u reku, ni šta se desilo - priča on.

Kako kaže, šta se dešavalo u kući njegovog oca koji je sam podizao dete, ne zna.

- Anabela je uvek bila sa njim. Tvrdnje komšija koji pričaju da je lutala sama ne mogu da potvrdim, niti da kažem suprotno jer ne znam. Ne znam ni zašto je bila u hraniteljskoj porodici neko vreme. Mi smo kao porodica za neke stvari bliski, ali za neke udaljeni, pa u to nisam zalazio - ispričao je.

Kako je dodao, ocu je nudio pomoć oko odgajanja Anabele.

- Nudio sam da mu pomognem oko odgajanja Anabele, jer je on star, ali je uvek govorio da može, da se oseća jako - kaže on.

Telo male Anabele Džonkić pronađeno je u utorak kako pluta Dunavom.

Devojčicu je pronašao komšija koji je Anabelu, prema za sad poznatim informacijama, poslednji i video živu.

foto: Sahrana

- Devojčica se juče popodne igrala u mom dvorištu, došla je da bi se sa mojim unučićima igrala na trampolini. Mojoj supruzi je zatražila neko voće da joj da, i ona joj je dala jabuke. Posle toga je otišla... Šokirao sam se kad sam video da pluta mrtva u Dunavu - ispričao je Vele Skrčevski, meštanin sela Kostol.

Kako je ispričao telo mrtve devojčice pronašao je tokom šetnje obalom sa unucima.

- Ja sam šetao sa unucima, i onda sam u vodi ugledao nešto za šta sam, najpre, pomislio da je u pitanju lutka. Bila je okrenuta na trbuh, a glava joj je bila u vodi. Pozvao sam suprugu, ona je brzo stigla, pogledala i kazala da to nije lutka. Tada je naišao jedan brod, podigao talas i telo devojčice je počelo da pluta. Ušao sam u vodu i štapom sam privukao telo do obale – ispričao je Skrčevski.

On kaže da je doživeo šok kada je video da je u pitanju devojčica, i to njegova komšinica.

- Ručice su joj bile skroz bele, tuga jedna... Pozvao sam sina, on policiju. Kada je policija završila uviđaj, moja supruga je donela ćebe od kuće i prekrila telo nesrećnog deteta – kaže ovaj čovek.

Kako je ispričao Anabela je u ponedeljak popodne bila u njegovom dvorištu.

- Sa sobom je nosila neku kesu sa sitnim igračkama, a onda je oko 17 sati krenula kući. Moja supruga ju je ispratila do kapije i otišla je... mislili smo svojoj kući - kaže on.

foto: Sahrana

Anabela je živela samo sa ocem Miletom Džonkićem, koji je u ovom mestu imao manji hotel. Majka je napustila po rođenju.

- Njena majka je radila kao čistačica u tom hotelu. Zatrudnela je sa njim, rodila dete, ostavila je njemu i preudala se - kaže komšija.

Kako dodaje, često je viđao Mileta kako vozi Anabelu na biciklu.

- Brinuo je o njoj, ali ne znam koliko je on bio sposoban za to jer ima skoro 70 godina. On iz prvog braka ima i sina i ćerku, a i oni imaju svoju decu koja su već odrasla - objašnjava Skrčevski.

Kako je Anabela tokom večeri dospela u Dunav još nije poznato. Na telu nisu pronađeni tragovi nasilja.

Otac je, kako kažu, kada je čuo da mu nema ćerke krenuo da je traži. Nakon što je dobio informaciju da mu se ćerka udavila, doživeo je nervni slom i trenutno se nalazi u bolnici u Negotinu.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, devojčica je više puta viđana noću na ulici.

Meštani su ovo, navodno, prijavljivali policiji koja je više puta otišla po Anabelu i vodila je kući. Kako kažu, ipak, nekoliko puta ni policajci nisu uspevali da probude njenog oca Mileta, pa bi devojčica noć provela u policijskoj stanici.

foto: Privatna Arhiva

Centar za socijalni rad Kladovo: Koliko smo znali devojčica je dobro živela kod oca

Centar za socijalni rad Kladovo jutros je Ministarstvu za rad i socijalnu zaštitu na nadzor dostavio ceo predmet slučaja osmogodišnje Anabele Džaković, čije je telo pronađeno juče u Dunavu, kako bi proverili da li je bilo propusta u radu Centra u slučaju ove devojčice.

U Centru za socijalni rad objasnili su da su bili upoznati sa slučajem osmogodišnjakinje koju je majka napustila po rođenju i koja je živela i odrastala samo sa ocem.

- Upoznati smo sa slučajem male Anabele od pre sedam godina. Nju je majka napustila i živela je sa ocem, međutim on je, kada je ona imala godinu dana, morao da ide u zatvor zbog neplaćanja alimentacije prvoj ženi. Kako ju je majka napustila, otac bio u zatvoru, mi smo se raspitali kod njegove porodice, jer Džaković ima odraslog sina i ćerku, da li oni žele da preuzmu brigu o devojčici, međutim odbili su pa je Centar za socijali rad preuzeo dete i smestio je u hraniteljsku porodicu - ispričao je Ljubiša Stojković, direktor CZSR Kladovo.

Kako je Stojković objasnio, nakon što je Džaković odslužio zatvorsku kaznu, Centar je Anabelu vratio ocu koji je želeo da brine o njoj.

- Živeli su od njegove invalidske penzije. On je ranije imao hotel u ovom mestu, ali zbog neplaćanja alimentacije prvoj supruzi sud mu je oduzeo hotel. Ostala mu je samo kuća u Kostolu gde su živeli - kaže Stojković i dodaje da je čak i od te penzije, bivšoj ženi morao da isplaćuje po 5.000 mesečno.

Međutim, on dodaje da je devojčica "živela dobro" sa ocem i da je on o njoj brinuo.

- Devojčica nije ni na koji način zlostavljana. Mile se pre godinu dana, pre nego što je Anabela krenula u prvi razred, obratio Centru za pomoć. Tražio je novčanu pomoć kako bi devojčici sagradio sobu. Centar mu je to odobrio i nakon nekog vremena otišli smo da proverimo da li je dati novac potrošio namenski i sve je bilo u redu - dodao je direktor.

Kako naglašava, iako komšije pričaju da je devojčica bila zapuštena i stalno lutala sama ulicama i noću, da niko nikada nije obavestio Centar za socijali rad da je dete nalaženo na ulici i da je ikada prespavalo u policijskoj stanici, kako tvrde meštani.

- Mi smo dolazili par puta u obilazak ove porodice i sve je bilo u redu - rekao je direktor.

(Kurir.rs/Blic, B.Bogosav)

Kurir

Autor: Kurir