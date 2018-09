RODBINA IVANA STOJILJKOVIĆA NE MOŽE DA VERUJE ZBOG ČEGA JE POGINUO: Upao je u tuđu njivu da krade kukuruz, ali zar je to razlog da bude ubijen?

Beživotno telo Ivana Stojiljkovića (40) pronađeno je danas na njivi kod Odžaka u obližnjem ataru Karavukova, a prema nezvaničnim informacijama muškarac je ubijen hicem iz puške, u noći između subote i nedelje. Sumnja se da ga je usmrtio vlasnik njive koji ga je zatekao u krađi kukuruza. Njegovo telo je pronašao brat Igor.

Ivan je u subotu bio na poslu kod privatnika i u popodnevnim satima došao je kući. Ručao je i rekao bratu da ide do druga Švabe, da se dogovore za pecanje.

- Mopedom je u popodnevnim satima otišao od kuće i više se nije vratio - ispričao nam je Igor Stojiljković. - Ivan je znao da svake nedelje ide sa drugom na pecanje, pa mi nije bilo sumnjivo što sam ujutru u sobi našao prazan krevet.

Međutim, za svaki slučaj, kako kaže, pozvao ga je na mobilni. Telefon je zvonio, ali odgovora nije bilo.

- Tada sam prvi put posumnjao da nešto nije u redu, jer mi se uvek javljao. Voleo je i da popije, pa sam pomislio da se možda zapio i zadremao - priča očajni Igor.

Brat je zatim nazvao prijatelja Švabu, ali on mu je rekao da nisu otišli na pecanje, jer je Ivan otišao u neku njivu da nabere kukuruza.

- Sramota me je što ovo govorim, ali Švaba mi je rekao da je moj brat išao u krađu - priča Igor. - Telo sam našao u njivi sa velikom ranom na glavi. Bez obzira na to što je uhvaćen u krađi, zar je to razlog da ga neko ubije.

U kući Dragana i Ružice Palenkaš, strica i strine Ivana i Igora, kažu da ništa nisu znali. Komšije porodice Stojiljković u radničkim stanovima kod Mlekare u Odžacima još ne mogu da veruju da je Ivan tako stradao. Samo kažu da su znali da radi na krovnim konstrukcijama i da je bio vrlo vredan momak.

