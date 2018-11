SERIJA LIKVIDACIJA POTRESLA SRBIJU: Za četiri dana ubijena trojica robijaša!

Trojica osuđenika na izdržavanju kazne ubijena su u poslednja četiri dana u Beogradu, Valjevu i Nišu!



Poslednji u krvavom nizu, u klasičnoj mafijaškoj sačekuši ubijen je pripadnik "jagodinske kriminalne grupe" Ivan Ilić (41), osuđenik Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, u trenutku dok je izlazio iz marice u blizini Tvrđave.



- Ilić je imao status takozvanog slobodnjaka. Sa ostalim osuđenicima u pratnji straže je dovezen da pomaže u čišćenju Tvrđave. U trenutku kad su izašli iz kamioneta, krenuo je sa ostalima ka Tvrđavi. Pojavio se "ford" i iz njega je pucano iz "škorpiona" - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Prema njegovim rečima, ubica je najverovatnije imao pomagača koji je vozio.

Prvi rezultati istrage pokazuju da su ubice najverovatnije znale da će Ilić biti u grupi osuđenika koja je trebalo da obavlja radove kod Tvrđave.



- Automobil je najverovatnije bio parkiran kod Tvrđave i čekao trenutak da osuđenici izađu iz vozila - objašnjava naš sagovornik.



"Ford" iz koga su najverovatnije napadači otvorili vatru juče je pronađen zapaljenu u Ulici Danila Kiša, samo petsto metara od mesta zločina.

Inspektori niške policije i forenzičari satima su uzimali tragove s mesta ubistva, kao i lokacije na kojoj je pronađen zapaljeni "ford".



- U blizini mesta na kom je Ilić izrešetan nalaze se kamere. Inspektori su uzeli snimke i moguće je da će oni pomoći u rasvetljavanju zločina - kaže izvor.



Inače, Ivan Ilić je u niškom zatvoru služio kaznu od sedam godina zatvora zbog prodaje kokaina u Srbiji i Evropi. Njegovo ime pominjalo se i krajem oktobra prošle godine, kad je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u maltretiranju Marka S. (26).



- Marka su navodno na silu odveli, nekoliko dana držali i maltretirali u jednom stanu jer su hteli da ga "izleče od narkomanije". Posle nekoliko dana, odveli su ga u Crkvu Svete Petke jer je "čudno šištao, pa su mislili da ga je zaposeo đavo". Navodno, u toj crkvi je održan obred isterivanja đavola, a policija je upala na pola ceremonije i privela nasilnike - rekao je tada izvor iz istrage.



Pokojnom Iliću na teret se stavljalo nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda.



Inače, pre Ilića, u petak je u Beogradu, takođe u mafijaškoj sačekuši, ispred svoje kuće ubijen Predrag Mitrović Pereca (49). Na njega je napadač pucao u trenutku kad se s dozvoljene šetnje vraćao u kuću u kojoj je služio kaznu od godinu dana kućnog zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Samo dan posle Perece u KPZ Valjevo 17-godišnji K. J. iz Beograda ubio je drugog osuđenika, Branimira Dimića (83).

Građani čuli pucnje

Mislili smo da su petarde

Radnici iz obližnjih radnji kažu da nisu videli zločin, ali da su čuli pucnje koje su zvučali kao bacanje petardi.

- Padala je sitna kiša i kad smo čuli da je puklo, mislili smo da su petarde pa nismo odmah izašli. Tek kad smo začuli vriske i zapomaganje: "Zovite Hitnu pomoć", istrčali smo napolje. Čovek je, međutim, verovatno ubijen na licu mesta, jer je nepomično ležao na ulici kad smo izašli - kažu radnici jedne firme.

Inače, radnici gradske čistoće iz JKP "Medijana" kažu da su im zatvorenici pomagali u svemu.

Maloletnik kašikom zaklao starca

K. J. (17) iz Beograda, osuđenik valjevskog Kazneno-popravnog zavoda, ubio je Branimira Dimića (83) iz ubskog sela Kožur kad ga je slomljenom kašikom ubo u vrat.



Zločin se dogodio u noći između subote i nedelje u stacionaru KPZ, gde su se obojica nalazili na lečenju, a ubijeni osuđenik je usmrćen dok je spavao.



- U sobi su bila i trojica osuđenika koji su u vreme ubistva spavali i nisu ništa primetili. K. J. je pre dolaska u KPZ na izdržavanje dvogodišnje kazne zbog teških krađa bio štićenik Doma za nezbrinutu decu "Moša Pijade" u Beogradu. Ubijeni starac je inače bio jako lošeg zdravstvenog stanja i kretao se pomoću štapa - kaže izvor i dodaje da K. J. ima tešku životnu priču.



- On je navodno sklon samoubistvu i povređivanju osoba koje se nalaze u njegovoj blizini. S obzirom na to da nije bilo drugih motiva za ubistvo, misli se da je baš to uzrok napada na Dimića, koji je bio na robiji zbog prevare. On je odrastao pored majke koja je bila saučesnik u ubistvu svog mlađeg sina, odnosno brata K. J. Očuh je brata K. J. maltretirao i batinao do smrti, pa je majka osuđena za saučesništvo i kaznu je odležala u požarevačkom zatvoru - navodi naš sagovornik i nastavlja:



- Mladić je odrastao po hraniteljskim porodicama, a od pre tri godine smešten je u dom jer nije imao roditeljsko staranje. O tragediji u zatvoru obaveštena je i porodica drugog osuđenika, kao i nadležni - dodao je naš izvor.

(Kurir.rs/M.S. - J.I. - S.S./Foto:Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir