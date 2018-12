ŠOK U UŽICU! PRIŠAO IM NA GROBLJU, POSLE NJEGOVE REČENICE SU SE ZALEDILE: Majka i ćerka posle 3 godine prijavile muškarca, POLICIJA GA ODMAH UHAPSILA!

Užička policija uhapsila je Željka T. (40), koji je od dve sugrađanke uzeo 10 miliona dinara za skidanje crne magije, ubeđujući ih da je na njihovu porodicu bačeno prokletstvo.



Neverovatnu svotu novca uhapšeni je uzimao od jedne Užičanke (36) i njene majke tokom poslednje tri godine, a kako saznajemo, upoznao ih je na groblju nakon smrti njihovog oca, odnosno supruga.

Susret na groblju

- Željko T. je, navodno, prišao ženama dok su obilazile grob pokojnika i rekao im: "Na njega je bačena magija, zato je i umro." Kroz razgovor je počeo da ubeđuje majku i ćerku da je i na njih takođe bačena magija - priča naš izvor upućen u dešavanja u Užicu.

Skrhane od bola zbog iznenadne smrti voljenog oca i supruga, one su prevarantu poverovale.

- Navodno, čak su ga povele i kod sebe kući, gde im je on pričao da se bavi skidanjem vradžbina i kako može da im pomogne. On im je obećavao da će im, kad mu plate, skinuti magiju - prepričava naš izvor.

Prevarant je na taj način u periodu od 2015. do 2018. godine od žena uzeo 9.479.200 dinara!

Pretres

- Posle tri godine konstantnog plaćanja, žene su posumnjale da je Željko prevarant, pa su ga prijavile policiji i ispričale šta se sve dešavalo. On je uhapšen nakon što je od oštećene žene preuzeo paket u kom su se nalazile unapred obeležene novčanice u iznosu od 4.442 evra, kao i predmeti koji pripadaju ženi. Kad je policija ušla u njegov stan, pronašla je još 56 paketa koje mu je žena davala kako bi skinuo crnu magiju - rekao je naš izvor.

Policija i dalje proverava da li je Željko T. možda oštetio i druge građane.

- Zasad nije bilo prijava protiv njega. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Užicu. Željku T. na teret se stavlja prevara - rekao je naš sagovornik.

Skače cena usluga

Najmanja tarifa 50 evra



Bivši operativac Državne bezbednosti (DB) Boža Spasić procenjuje da u Srbiji trenutno "posluje" oko 150 aktivnih nadrilekara, iscelitelja, vračara i belih magova, a da čak 50.000 ljudi koristi njihove usluge.



- Nekad su cene tih usluga bile od osam do 80.000 evra. Danas je minimalna cena najobičnije seanse oko 50 do 100 evra za početak, ali niko nikad ne ide na jednu seansu. Prema tome, što više idete, brojka se diže, a vi ste sve veći zavisnik od toga. Cene seansi se kreću i do pet hiljada evra, ali ima i primera kad oni ocene klijenta i traže čak i 50.000 evra - objašnjava Spasić.