DESNA RUKA LUKE BOJOVIĆA FILIP KORAĆ NARUČIO SUROVU LIKVIDACIJU NA VOŽDOVCU?! Svedok-saradnik otkrio sve o brutalnim ubistvima škaljaraca!

Svedok-saradnik, čije se ime čuva u tajnosti, pristao je da otkrije sve o kriminalnim radnjama pripadnika "škaljarskog klana" i kriminalnim delima u koja je, kako se sumnja, umešan Filip Korać, blizak saradnik Luke Bojovića.



Prema tvrdnjama izvora upućenih u istragu, crvena Interpolova poternica protiv Koraća raspisana je zbog sumnje da je naručio ubistvo Blaža Đurovića, koji je bio blizak suprotstavljenom "kavačkom klanu", a prikupljaju se dokazi o njegovoj umešanosti u još nekoliko likvidacija koje su se dogodile u Beogradu.

Raspisana poternica

Đurović je, podsetimo, izrešetan sa 29 hitaca 10. marta prošle godine na Dušanovcu, a kao direktni izvršioci optuženi su Nemanja Ivanov i Darko Vesković.



- Zasad je poternica raspisana samo zbog podstrekavanja na ubistvo Đurovića, ali se sumnja da je umešan i u likvidacije vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića i Dalibora Despotovića. Još uvek se proveravaju operativna saznanja i prikupljaju dokazi. Krenulo se od izjave koju je dao svedok, koji je pristao da ispriča sve što zna, ali se rad nastavlja - objasnio je izvor.

Poreklom Beranac

Filip Korać je crnogorski državljanin

Filip Korać, za kojim je Srbija raspisala crvenu Interpolovu poternicu, crnogorski je državljanin i ima pravo glasa u Beranama, preneli su mediji iz te države. Kako su naveli, on ima pravo glasa u naselju Dolac kod Berana, dok se kao mesto prebivališta ovog begunca navodi beogradska opština Voždovac. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, Korać je rođen u Beogradu 1980.



Da postoji svedok protiv Koraća, obelodanio je pre nekoliko dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ali nije želeo da daje konkretne informacije o kojim slučajevima je reč. Ova saznanja u intervjuu na jednoj televiziji u ponedeljak potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



- Mi sada možda imamo svedoka koji će da kaže: "Ja sam svedok da je Filip Korać počinio to i to ubistvo". Mnoge sudije će reći da to nije dovoljno. Ja ih pitam šta je to što je dovoljno? - rekao je predsednik. On je potvrdio da su slučajevi ubistva Stankovića i Despotovića rešeni.



- Mi znamo ko ih je ubio. Ljudi koji su to videli potvrdili su. To su problemi Filipa Koraća. Biće mnogo muka za mafijaška udruženja da brane svoje - izjavio je on.

Saslušavan ranije

Stanković ošamario Koraća?

Filip Korać, prema nezvaničnim informacijama, u beogradskoj policiji već je saslušavan zbog ubistva navijača Aleksandra Stankovića, koje se dogodilo u oktobru 2017. - Korać je tada iskaz dao u svojstvu građanina, pošto je jedan od pravaca istrage još tada išao prema njemu. Naime, čim se došlo do informacije da su pre ubistva imali sukob, odnosno da je navodno Stanković udario šamar Koraću, on je pozvan na saslušanje. Tada je negirao da ima bilo kakve veze s tim - kaže izvor iz istrage.



Šetaju s "heklerima"

Na pitanje da prokomentariše izjavu advokat Borivoja Borovića da je Korać "nevin" i da je "siguran da ne postoji nijedan dokaz protiv njega", predsednik je odgovorio:



- Nema ko ne zna ko je Korać. Što ne kažete kako mu idu telohranitelji po gradu? Mi ih hapsimo, pa ih puštaju, iako šetaju sa "heklerima". Šta će im "hekleri", sve pošten svet - rekao je Vučić i naglasio da je Korać zapravo organizovao dovođenje Hrvata na stadion Partizana.

- Ta banda mafijaša i narko-dilera došla je da zavodi red po nalogu Koraća, za kojeg ovi znaju da nije kriv. Što je dovodio te ljude? Da postavi svoju mrežu narko-dilera? - poručio je on.

Podsetimo, grupa hrvatskih huligana uhapšena je tokom nereda na 156. derbiju, koji je odigran u decembru 2017.

