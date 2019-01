MARINA - ŽENA MONSTRUM IZ SELA KOD KNIĆA: Brutalno ubijenog Petra držala kao roba, TUKLA GA, SEKLA I IMALA SEKS SA NJIM! Drugim muškarcima lomila prste i pucala u njih!

Marina Bečanović, koja je uhapšena zbog brutalnog ubistva Petra Petrovića, godinama se iživljavala nad njim, tukla ga i ubadala nožem, ali joj se on uvek vraćao

Marina Bečanović (34) iz sela Guncati kod Knića, koja je uhapšena zbog zverskog ubistva Petra Petrovića (67), zvanog Suvoborac, iz sela Brđani kod Gornjeg Milanovca, godinama je mučila nesrećnog čoveka, koga je, kako pričaju komšije, držala kao roba!



Kako kažu meštani Guncata, Petrović, koji je ubijen 10. januara u Marininoj kući, poslednje tri godine živeo je kod Marine, ali nikome nije jasno u kakvom su odnosu njih dvoje bili.

Užasan prizor VEZALA GA I MUČILA

Meštani Guncata kažu da su lekari koji su konstatovali smrt Petrovića ispričali da takav prizor u životu nisu videli. - Rekli su da je pokojnik bio sav u modricama i da na njemu nema nijednog dela tela bez masnice, kraste ili posekotine. Marina ga je, navodno, prvo vezala i mučila. Navodno ga je sekla nožem i gasila mu cigarete po telu i na kraju ga je isprebijala nasmrt. Kažu da ga je udarala hoklicom nekom i da ga je zapravo usmrtila drvenom nogom od te stolice - kaže sagovornik.

Bio joj je rob

- Petar je valjda njoj obavljao sezonske i fizičke poslove oko kuće i u kući, a navodno su imali i seksualne odnose. Nisu bili u klasičnoj vezi, jer su kroz Marininu kuću prolazili i drugi muškarci. Petar je Marini to stalno zamerao, jer je, jadan, verovao da su oni u emotivnoj vezi. Stalno su se svađali zbog toga i on je bio ljubomoran, pa pretpostavljamo da je i kobne večeri zbog toga izbila svađa - kaže komšija i nastavlja:

- Ta žena je njega konstantno maltretirala i mučila. Tukla ga je, šutirala, ubadala nožem. Ma, iživljavala se! Tretirala ga je kao roba. On je više puta išao u policiju da je prijavi, ali joj se uvek vraćao. Marina je bila toliko brutalna da je jednom podigla Petra u naručje, pošto je krupnija, i bacila ga na zemlju. Dok je nesrećnik kukao od bolova, ona ga je šutirala. Strašno! Na kraju ga je i ubila. Koliko je to zlo od žene govori i to da je posle zločina navodno poslala poruku Petrovim rođacima u kojoj je napisala: „Završila sam s njim, primite moje saučešće“ - kaže komšija i dodaje da je policija više puta privodila Marinu, ali da bi je svaki put pustili posle dan-dva.



Jezivo ubistvo zgrozilo je meštane Guncata i Brđana, a kako saznajemo, zločinu je prisustvovao i muškarac iz Užica, koji je navodno bio Marinin momak i živeo je s njom i Petrom u kući.

Drugi ljubavnik gledao



- Čovek koji živi s mojom ćerkom došao je kod mene i rekao da je Petar mrtav. Odmah sam otišao kod njih i zatekao sam ga kako leži na leđima. Imao je ranu na grudima iz koje je curila krv. Cele noge su mu bile u modricama. Na stolu je bilo dosta alkohola, piva i rakije. Ćerka me je pitala šta da radimo, a ja sam je posavetovao da pozove policiju. Tako je i bilo - ispričao je za Kurir Ilija Bečanović, otac uhapšene žene.



Kako kaže, on ne zna u kakvom su odnosu bili ubijeni i njegova ćerka.

- Znam da je Marina priznala ubistvo i da je rekla da je žrtvu tukla drvenom motkom, na kojoj je policija našla njegovu krv - priča zaprepašćeni otac.



Ilija kaže i da je Marina pre nekoliko meseci izbola Petra nožem.

- Stalno su se svađali i mirili. Kad se napije, Petar je znao da vređa Marinu, što je najverovatnije i dovelo do ubistva - kaže Ilija.

Problematična odmalena MOMCIMA LOMILA PRSTE I PUCALA U NJIH Meštani Guncata za Marinu nemaju reči hvale. Kako kažu, ona je oduvek bila problematična. - Odmalena je dosta pila, a navodno je uzimala i lake droge. Često je menjala muškarce, a bila je i sa starcima, koje je iskorišćavala za pare. I druge svoje muškarce je mučila i tukla. Jednom momku je slomila prste, a drugog je pokušala da ubije iz lovačke puške. Navodno je pre 15 godina pokušala da zapali i oca - kaže sagovornik i dodaje da Marina ima dve maloletne ćerke, o kojima brinu njeni roditelji.

