SVEDOK-SARADNIK OTKRIO DETALJE O KLANU: Škaljarci kupovali bombe u Novom Sadu? Eksploziv plaćali 20.000 evra!

Novosađanin čiji identitet nije otkriven sam je proizvodio eksplozivne naprave za kriminalne obračune i prodavao ih pripadnicima "škaljarskog klana" za 20.000 evra, preneli su navode svedoka-saradnika Jadranka Jonskog crnogorski mediji.



Kako navode, upravo bomba napravljena u Novom Sadu korišćena je i za pokušaj ubistva Duška Roganovića u aprilu 2017. u Herceg Novom.

- Optuženi Stefan Perović učestvovao je u pokušaju likvidacije Duška Roganovića tako što je jednu osobu iz "škaljarskog klana" povezao s poznanikom iz Novog Sada koji pravi eksplozivne naprave - navodno je rekao svedok-saradnik, čiji je iskaz glavni dokaz protiv takozvane nikšićke grupe.

Teška pola kilograma

Jonski, kome je to kodno ime, pošto se njegov identitet čuva u tajnosti, rekao je i da je bomba bila teška oko pola kilograma.



- Postavljena je pod automobil i aktivirana daljinski - rekao je navodno on u iskazu pred sudijom za istrage Višeg suda u Podgorici.

Rat do istrebljenja

Na meti bio i vođa "kavačkog klana"

Rat škaljarskog i kavačkog klana počeo je 2014, posle nestanka 200 kilograma droge u Valensiji. Do tada jedinstven klan podelio se u dve kriminalne grupe, koje su ušle u najkrvaviji sukob na ovim prostorima koji je do sada odneo najmanje 30 života. Svedok-saradnik Jonski, navodno je na jednom saslušanju ispričao da je dok je boravio u Kotoru trebalo da bude ubijen i Slobodan Kašćelan, vođa "kavačkog klana", koji je nedavno uhapšen u Pragu. Prema tvrdnjama Jonskog, u organizaciju su bili uključena četvorica pripadnika "nikšićke grupe", kao i Igor Vukotić, rođeni brat Jovana Vukotića.