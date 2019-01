NAPADNUT POZNATI NOVOSADSKI ADVOKAT: Komšija hteo da me ubije!

"Komšija R. D. pokušao je da me ubije, a zašto to ne znam. Sve se dogodilo na putu između moje vikendice i njegove kuće. Prišao mi je s leđa. Ja sam se okliznuo, okrenuo sam se i tada sam ga video na nekih metar i po od mene sa pištoljem koji je izvukao iz jakne. Povukao je okidač, srećom nije bilo metka u cevi, tada je pokušao da ga repetira, jer je shvatio verovatno da je pogrešio u koracima. Tada sam ja uspeo da ga uhvatim za pištolj i ruku i da ga posle male borbe savladam. Moj sin je odmah nazvao policiju, pošto se sve to dešavalo pred mojojom porodicom", kaže za Kurir, napadnuti novosadski advokat Branislav Travica.

Nikada sukob nisu imali

Kako dalje kaže, komšiju zna desetak godina, jer mu je komšija gde on ima vikendicu u Sremskoj Kamenici.

"Nikada ružnu reč nismo imali. Uvek smo bili dobri, kao komšije. Nikada niti njega, niti nekog njegovog nisam ni zastupao, a kamoli bio na suprotnoj strani. Šta mu se desilo ne znam. Dok smo čekali policiju, pretio mi je da će me sigurno ubiti, da sam ja čovek mafije, što je za mene potpuno neočekivana situacija. Jednostavno nemam objašenjenje za njegovo takvo ponašanje i postupak. To što neki pišu da ja zastupam mafiju, što god im to značilo, nije tačno, bavim se naknadom štete -krivicom i saobraćajem, tako da ne znam šta mu je bilo", dodaje Travica.

Isekao mi gume na automobilu

Dalje kaže da je po njemu, komšija definitivno hteo da ga ubije.

"Sreća je samo što mu je prvi put bio prazan. Posle sam utvrdio da mi je na automobilu, jer je on praktično stajao kod mojih kola kada sam ga prvi put video, da mi je isekao sve četiri gume na vozilu, verovatno je čekao da uđem u vozilo i da uradi to što je na umio", zaključio je napadnuti advokat.

Napadi na advokate sve češći i tež

i

Advokatska komora Vojvodine saopštila je da su napadi na advokate sve češći i teži i da država hitno mora da stane u njihovu zaštitu

"Najoštrije osuđujemo napad na advokata Branislava Travicu, koji je prema podacima kojima raspolažemo, doživeo teško ubistvo u pokušaju. Tražimo da se postupak protiv osumnjičenog hitno sprovede, a da državni organi preduzmu sve raspoložive mere radi preventivnog delovanja i zaštite advokata kao dela pravosuđa Republike Srbije. Napadi na advokate sve su češći i sve teži, a mnogi slučajevi još nisu razrešeni", stoji u saopštenju Advokatske komore Vojvodine.

Policija uhapsila napadača Novosadska policija je, prema nezvaničnim saznanjima, uhapsila i odredila zadržavanje Ranku B. (57) iz Sremske Kamenice, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti i krivično delo nelegalno nošenje oružja. On je prema našim saznanjima iz policije, pretio Branislavu Travici, pištoljem koji ima u legalnom posedu, a pretresom kuće je pronađena NN puška za koju nema izdat oružni list.

(Kurir.rs/S.Stojanović/Foto: Printscreen Facebook)

Kurir

Autor: Kurir