PALA NAJOPASNIJA MAFIJAŠKA ORGANIZACIJA NA BALKANU: Razbijen ozloglašeni klan "Amerika"! Brata Voje Amerikanca saslušavaju zbog 20 likvidacija!

Veselina Raičevića Medu (57), vođu zloglasnog klana "Amerika", koji je uhapšen u subotu u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u švercu dva kilograma heroina, istražitelji će najverovatnije saslušati i zbog sumnje da je umešan u dvadesetak likvidacija iz devedesetih godina, koje su bile odmazda za nestanak njegovog brata Vojislava Raičevića, čuvenog Voje Amerikanca.



Kako izvor Kurira otkriva, zasada se svi dokazi i postupak protiv uhapšenih članova jedne od najjačih kriminalnih grupa u regionu čuva u najvećoj tajnosti.

Spisak smrti grupe "Amerika"

1. Radovan Stojičić Badža, policijski general

2. Jusuf Jusa Bulić, vlasnik FK Železnik

3. Zoran Todorović Kundak, funkcioner JUL

4. Pavle Bulatović, ministar odbrane

5. Nenad Raščanin, kriminalac

6. Milorad Vlahović Vlaja, savetnik u MUP Srbije

7. Dragan Radišić, inspektor policije

8. Milorad Vujičić Vuja, svedok pokajnik

9. Rade Ćaldović Ćenta, kriminalac

10. Maja Pavić, Ćentina devojka

11. Bojan Petrović, bivši saradnik Voje Amerikanca

12. Milan Roganović, bivši saradnik Voje Amerikanca

13. Miša Cvjetičanin, Ćentin kum

14. Boško Buha, policijski general

15. Dragan Simić Simke, policijski inspektor

16. Milan Đorđević Bombona, Arkanov kum

17. Petar Vujičić, kriminalac

18. Goran Vuković Majmun, vođa "voždovačkog klana"

19. Zoran Šijan, pripadnik "surčinskog klana"

20. Zoran Stevanović Kiri, kriminalac

- Osim Raičevića, za kog se sumnja da je organizator grupe, uhapšeni su i Aleksandar Stević (41) i turski državljani Imrli Alili (60), zvani Merlin, i Ashim Jusufi (52). Sumnja se da je Jusufi bio kurir, a ostali visokopozicionirani pripadnici klana. Oni su uhapšeni na primopredaji dva kilograma heroina, koji je stigao iz Bugarske - kaže izvor iz istrage i navodi da su bezbednosne službe dugo radile na ovoj akciji, koja je usledila pošto je droga skrivena u drvenom ukrasnom panelu doneta u prestonički restoran.

Najpoznatiji članovi klana

- Veselin Raičević

- Zoran Jakšić

- Mileta Miljanić Majk

- Željko Maksimović Maka

- Ivan Delić



- Jusufi je u petak ušao u Srbiju preko graničnog prelaza Preševo, autobusom na liniji Skoplje-Niš. U Nišu je uzeo taksi i odvezao se do granice sa Bugarskom, gde se našao sa Bugarkom Marijom Dimitrovom Peltekovom. Ona mu je predala paletu s drogom, a Jusufi se vratio taksijem do Niša, a potom autobusom do Beograda - objašnjava izvor.



Policija, u saradnji sa BIA, uhapsila je sve osumnjičene u restoranu, osim vođe klana - Veselina Raičevića Mede, koji je malo pre upada specijalaca otišao iz restorana, ali je i on tokom dana uhapšen.

- Meda, koji je crnogorski državljanin, odranije je poznat policiji, a pre svega zbog toga što se dovodio u vezu sa mnogim ubistvima tokom devedesetih, koja su do danas nerešena. Veselin je rođeni brat Vojislava Raičevića, zvanog Voja Amerikanac, koji je nestao 1997. godine. Njegovo telo nikada nije nađeno, ali se veruje da je ubijen. Kada je nestao, u Rušnju je pronađen njegov zapaljen džip. Posle nestanka Voje Amerikanca, klan je preuzeo njegov brat Veselin - objašnjava sagovornik i dodaje da policija navodno sumnja da je posle nestanka Voje, Meda naručio niz likvidacija kako bi ga osvetio.

Svraćaju do Srbije

Žive u Južnoj Americi i Crnoj Gori

Veselin Raičević, kako Kurir saznaje, ima crnogorsko državljanstvo i najviše vremena provodi na primorju, odakle navodno rukovodi švercom heroina i kokaina, koji stiže u crnogorske luke, ali i na teritoriju Srbije iz Bugarske i Albanije.

- Grupa se dovodi u vezu sa trgovinom velikih količina narkotika. Za razliku od Raičevića, koji najviše vremena provodi u regionu, još jedan od vođa Mileta Miljanić, zvani Majk, iz Barajeva, uglavnom boravi u SAD. Zoran Jakšić, uhapšen je i trenutno je u zatvoru u Peruu - podseća naš sagovornik. I sam Voja Amerikanac do devedesetih je živeo u SAD, kada se vratio u Beograd, navodno pošto se zamerio italijanskoj mafiji.



SVEDOK Član klana ih raskrinkao Srećko progovorio, pa nađen raskomadan Nekadašnji pripadnik grupe "Amerika" odlučio je da sarađuje sa policijom i dao im je detalje o klanu, ali i spisak ljudi koje su likvidirali Saznanja o grupi "Amerika", njenim vođama i kriminalnim aktivnostima policija je dobila 2001, pošto je jedan od pripadnika grupe, pod pseudonimom Srećko, odlučio da progovori.

On je tada inspektorima otkrio da u Beogradu postoji 15 ljudi koji su gospodari života i smrti. Za njih, kako je Srećko tada otkrio, radi još 30 ljudi koji izvršavaju naručena ubistva.

Otkrio je i da klan kao saradnike ima visokopozicionirane policajce, jednog iz Srbije, drugog iz Crne Gore. Dao je spisak likvidacija iza kojih su stajali članovi "Amerike", ali i imena ljudi sa kojima su sarađivali. Zauzvrat, Srećko je tražio da se nagodi, da mu policija garantuje sigurnost, ali pošto nije dobio garancije, nestao je.

Navodno, u policijskim evidencijama ostalo je zapaženo da je sredinom devedesetih Voja Amerikanac organizovao mnogobrojne likvidacije.

- Bio je izuzetno spretan, nije se libio da se maskira u prosjaka ili ženu da bi se primakao žrtvi. Kažu i da je ubijao za džabe, ako mu se neko ne svidi - opisali su mediji Voju Amerikanca.

Navodno, Radeta Ćaldovića Ćentu glave je koštalo to što je Voja "odradio" čoveka čiju je glavu Ćenta ucenio na 80.000 maraka.

- Voja je otišao kod Ćaldovića ali ga je ovaj oterao rečima: "Ti si nekoga ubio? Ne zasmejavaj me, pogledaj se!" Posle toga, Voja je navodno ubio Ćentu i Maju Pavić i stekao moćne neprijatelje, Jusu Bulića i Željka Ražnatovića Arkana - naveli su oni.

Inače, prema nekim podacima, klan je sarađivao i sa srpskom i crnogorskom tajnom službom.



- Njegovo ime dovođeno je u vezu sa ubistvom policijskog generala Radovana Stojičića Badže, koji je likvidiran u aprilu 1997, zatim ubistvima Jusufa Juse Bulića, Milorada Vujičića i Nenada Raščanina, kao i savetnika u MUP Srbije Milorada Vlahovića Vlaje - navodi sagovornik i podseća da je svojevremeno nekadašnji pripadnik grupe, kojem je dato kodno ime Srećko, progovorio o svim kriminalnim aktivnostima "Amerike" i vođu klana, kao i njegove saradnike, optužio i za ubistvo Pavla Bulatovića, saveznog ministra odbrane i funkcionera JUL Zorana Todorovića Kundaka - kaže sagovornik.



Srećko, za kog se kasnije otkrilo da je zapravo Milorad Vujičić Vuja, godinu dana posle ovog svedočenja, u septembru 2002, pronađen je u Budimpešti mrtav, njegovo telo bilo je obezglavljeno i delimično spaljeno. Glava je pronađena 11 dana kasnije i mađarska policija pretpostavila je da je držana u frižideru.



Nestanak Voje Amerikanca

Krvava osveta za likvidaciju Ćente

Mesec dana posle ubistva Radeta Ćaldovića Ćente i Maje Pavić 17. februara 1997. u centru Beograda, iza kog je, prema svedočenju pokajnika Srećka, stajao Vojislav Raičević, supruga je prijavila nestanak Voje Amerikanca. Njegova sudbina do danas nije poznata, a spekuliše se da je njegovo telo raskomadano i bačeno u Dunav. Posle njegovog nestanka, usledio je niz krvavih obračuna, a policija je sumnjala da članovi grupe "Amerika" likvidiraju sve one za koje sumnjaju da imaju bilo kakve veze sa njegovim nestankom.

- Kada je Voja nestao, oni su se okupili, zapalili sveću i doneli odluku da ubice moraju da se likvidiraju - piše u jednoj policijskoj belešci iz 2001. Prema jednoj od verzija, ubijen je zbog netrpeljivosti sa Bojanom Petrovićem i Milanom Roganovićem, s kojima je dugo sarađivao i držao klub "Stupica". Druga verzija nestanka i ubistva vezuje se za Jusufa Jusu Bulića, koji mu nije oprostio ubistvo Ćaldovića.

- Posle njegovog ubistva, prijatelji su krenuli u osvetu. Istog leta, ubijen je na Senjaku Roganović, a potom i Bojan Petrović. Usledilo je još 20 likvidacija - priča sagovornik Kurira.



