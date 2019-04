EKSKLUZIVNO! BEOGRADSKI BIZNISMEN ODLUČIO DA PROGOVORI O ELITNOJ PROSTITUCIJI! Dosta mi je laži, ovo je prava istina! ORGIJALI SMO SA 60 DEVOJAKA SA VIKEND, EVO I GDE

Iznajmio sam sa prijateljima i poslovnim partnerima jednu beogradsku vilu, a za vikend smo bili sa 60 devojaka. Nismo žalili para, bila je to neverovatna žurka uz danonoćno orgijanje. Dolazile su nam najbolje ribe svih profila.

Šokirali biste se kada biste videli poznate face koje se bave ovim poslom, a nisu samo starlete ili rijaliti zvezde...

Ovako za Kurir ekskluzivno priča biznismen G. S. iz Beograda, jedan od dugogodišnjih klijenata VIP prostitucije u Beogradu. Nakon hapšenja Mihajla Maksimovića, koji je označen kao najveći srpski makro, G. S. je rešio da otkrije sve tajne ovog posla u Srbiji.

Dojadile mi laži



- Odlučio sam se da sve ispričam, jer su mi dojadile laži koje svakodnevno čujem, a najviše iz srpskih rijalitija i nekih medija gde pojedine devojke izigravaju svetice. Takođe me pogađaju i neistine vezane za njihove makroe, koji su po medijima prikazani „da otimaju pare devojkama, da ih fizički i psihički maltretiraju, čak da ih teraju da o svom trošku rade plastične operacije i da ih primoravaju da budu sa mušterijama“. Sve ovo nije istina, a to znam jer moji prijatelji i ja koristimo usluge tih devojaka - priča G. S.

On kaže da se često dešava da prostitutke naručene iz kataloga odbiju da dođu i da u tom slučaju dolaze druge.

- Veliki broj devojaka želi da se bavi ovim poslom, katalog je pun, i koja neće da radi u tom trenutku, dolazi druga. Ne može niko da ih natera, niti je makroima padalo na pamet da ih primoravaju, niti su imali vremena za to. Mi smo uspešni biznismeni i želimo da se povremeno opustimo, da organizujemo dobru žurku i da budemo sa lepim i atraktivnim devojkama - priča naš sagovornik i dodaje:

- Najpre iznajmimo neki prostor, kuću ili veći stan, ako nas ima više, ako nas je manje, hotelski apartman. Onda biramo devojke iz kataloga i one nam dolaze po dogovoru. Cene su različite, od 300 evra za veče po devojci, pa do 1.000. Uglavnom je 300 do 500 evra, a naravno da ih i častimo. Nema droga, niti nasilja, jednostavno, hoćemo i dobijemo dobar provod i seks. Devojke za to vreme dolaze i odlaze, nedavno smo, verovali ili ne, dogurali i do njih 60.

Bio sam sa starletama



G. S. kaže da su prostitutke većina starleta i rijaliti zvezda koje svakodnevno viđamo na televizijama i po medijima...

- Znam sve o njima i čime se već godinama bave, čak i kolika im je cena za sat ili noć. Zato mi je sve ovo smešno što pričaju i foliraju se. Ne rade samo za makroe, ima dosta solerki, koje same nalaze mušterije, ili onih malo starijih, iskusnijih i poznatijih koje dovode mlađe devojke, pa onda i one ulaze u posao sa svojom ekipom. Naravno da ima svašta u tom poslu, ali je daleko od nasilja i filmskih priča koje se provlače po medijima.

Zdravstveni pregled OD NJIH 13 SAMO JEDNA „ISPRAVNA“!

G. S. kaže da većina makroa vodi računa o zdravstvenom stanju devojaka, da idu redovno na kontrole. - Prošle godine je njih 13 trebalo da putuje sa biznismenima na jedno egzotično ostrvo. Međutim, samo jedna, inače poznata rijaliti zvezda, prošla je test, pa je čovek morao da sakupi novu ekipu - kaže naš sagovornik i dodaje da ozbiljni makroi izbacuju devojke iz posla ukoliko se drogiraju.

ČINJENICE Mihajlo Maksimović i njegov brat Dušan Milenković u pritvoru su od kraja februara zbog sumnje da su devojke primoravali da pružaju seksualne usluge za novac

Maksimović je ranije osuđivan za posredovanje u prostituciji i falsifikovanje, dok Milenković nije osuđivan

Devojke za koje se sumnja da su bile žrtve dobile su status posebno osetljivih svedoka

