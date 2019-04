KOBNI RAZVOD! DESIMIRKI SE SMUČILO DA IZDRŽAVA BRANKA I DA PLAĆA NJEGOVE DUGOVE! Pucao joj u srce, pa sebi ispalio hitac u glavu!

Branko Vujčić (62) ubio je u ponedeljak po podne hicima iz pištolja svoju suprugu Desimirku (55) kod Hipodroma u Somboru, pa potom pokušao da izvrši samoubistvo.



Prema nezvaničnim informacijama, tragedija se dogodila oko 13 časova.



- Branko i Desimirka su kolima došli do Hipodroma, pa su se tu najverovatnije posvađali. On je potegao pištolj i pucao u grudi svojoj supruzi, koja je bila izašla iz automobila. Kad je video šta je uradio, Vujčić se vratio u automobil i pucao sebi u glavu, ali je preživeo metak - priča naš sagovornik i dodaje da je Branko pucao nesrećnoj ženi direktno u srce.

Desimirkino telo, obliveno krvlju, nešto kasnije su pronašli prolaznici, koji su pozvali policiju i Hitnu pomoć.



- Ona je ležala na zemlji pored auta i lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Njen suprug je pronađen u vozilu s ranom od metka na glavi i hitno je transportovan u bolnicu u Somboru, odakle su ga prebacili u Novi Sad - kaže izvor Kurira.

Kako saznajemo, Branko i Desimirka bili su u braku 35 godina, stanovali su u Ulici Dušana Staničkova u Somboru i stalno su se selili.



- Nemaju dece. Desimirka je prošle godine povremeno odlazila u Nemačku da radi kao negovateljica i taj dan se vratila iz Nemačke. Branko nigde nije radio. Njih dvoje se u poslednje vreme nisu slagali, jednostavno, njihov odnos nije funkcionisao - kaže izvor i dodaje da je Desimirka zbog toga podnela papire za razvod.



- To je verovatno bio okidač za Branka da počini zločin, jer je trebalo da ostane sam, a to nije mogao da podnese. S druge strane, Desimirki se smučilo da ga izdržava i da plaća njegove dugove - kaže izvor Kurira i dodaje da je automobil u kom je Branko pokušao da se ubije njegov, ali da ga je registrovao na rođaka upravo zbog dugova.



- Branko nije alkoholičar, ali je bio zapao u depresiju otkako se razboleo. Stalno je govorio da će se ubiti, ali nije nagoveštavao da će ubiti ženu. Nije slušao savete da počne da radi nešto, a nije ni bio zainteresovan za rad - kaže izvor i dodaje da Branko nije zlostavljao suprugu.

Sestrić

Branko je digao ruke od života



Stefan Varga, sestrić ubijene žene, kaže da je Branko od 2004. godine bolovao od raka kože.

- Od tada je digao ruke od života i svoje supruge i povukao se. Desimirka je davala brdo para kako bi on položio vožnju za C kategoriju i počeo da radi. Išao je i u Nemačku da radi, ali rekao je da to nije za njega i vratio se. Desimirka je bila vedra i optimistična - kaže Stefan.