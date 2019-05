CRNOGORSKI RAT DO ISTREBLJENJA JE POČEO OVAKO! Klinci iz Kotora postali su KRIMI NOĆNA MORA Balkana, a prva žrtva pala je na Dorćolu! A onda je stradalo njih 40!

Podgoričanin Milo Ilić, ubijen ove nedelje u rodnom gradu, bio je 40. žrtva rata "kavčana" i "škaljaraca", a malo je poznato da je prva žrtva nekada jedinstvenog klana bio Slobodan Stevović (29), likvidiran 8. decembra 2006. u - Beogradu.

Mladi Kotoranin je ubijen na Dorćolu, u Ulici Visokog Stevana kod broja 38, a egzekutor mu je pucao u potiljak. Kako je kod ubijenog mladića nađena lična karta na ime Ištvana Elezovića (23) iz Podgorice, u prvi mah pretpostavljalo se da je on žrtva. Proverom otisaka prstiju ubijenog utvrđeno je da je žrtva Stevović, za kojim se tragalo zbog dvostrukog pokušaja ubistva iz 30. septembra te godine, kada je u Kotoru pucao na sugrađane Dragana Kneževića (25), zvanog Škuri, i Dalibora Đurića (24) i teško ih ranio.

- U to vreme već je bilo poznato da je barska kriminalna grupa opasna, ali Kotorani nisu važili za toliko jake kriminalce. Bili su poznati kao pomorci i samim tim više skloni krujumčarenju droge nego likvidacijama. Ubrzo su, međutim, do nas počele da stižu operativne informacije, od iskusnih ljudi u podzemlju, da će ti "klinci" iz Kotora, koji su u to vreme tek prerasli tinejdžerske godine (imali su po 20 i kusur godina), prerasti sve kriminalne grupe.

Obrazloženje insajdera iz podzemlja bilo je da su beskrupulozni. Nažalost, ta predviđanja od pre skoro 13 godina obistinila su se, a razdor među njima samo je pojačao tu njihovu crtu - kaže sagovornik "Blica" iz bezbednosnih službi.

U istrazi ubistva Stevovića beogradska policija je od kolega iz Crne Gore dobila informaciju da je protiv žrtve bila podneta krivična prijava i da se za njim tragalo, a motiv likvidacije, pretpostavljalo se, jeste napad na Škurog i Đuku. Materijalni dokazi su, ipak, izostali.

Operativni podaci su se gomilali. Na radar srpske policije stigao je, istovremeno, i budući vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan. Utvrđeno je da je on iznajmljivao stan Kneževiću i Đuriću. Upravo u to vreme, u Kotoru se uveliko pričalo da se njihov "stanodavac" Kašćelan bavi pozajmljivanjem novca na kamatu i da je tako "zaradio" nekoliko kuća, između ostalih i tu u kojoj su ranjeni Knežević i Đurić.

Skoro osam godina preživeli akteri ove priče bili su na jednoj strani, ali su posle nestanka više od 200 kilograma kokaina iz stana u Valensiji, podelili i zavadili na "krv i nož".

Kašćelan je, sa Radojem Zvicerom i Igorom Božovićem, postao predvodnik jedne strane - "kavčana" - dok se Dalibor Đurić pridružio rivalskoj kriminalnoj grupi - "škaljarcima" - kojima navodno rukovode braća Jovan i Igor Vukotić i Igor Dedović.

ISTORIJAT

Rat klanova počeo je u februaru 2015. godine, kada je pod vozilo Milana Vujotića, parkirano u podgoričkom naselju Blok pet, podmetnuta eksplozivna naprava. Vujotić nije bio u vozilu kada se desila eksplozija. Bomba ispod njegovog vozila podmetnuta je usred dana, u blizini vrtića i škole. Istog dana kada je Vujotić bio na meti napadača, u Beogradu je stradao Cetinjanin Goran Radoman, koji je 20. februara 2015. ubijen u garaži jedne zgrade na Novom Beogradu. Radoman je bio pripadnik škaljarskog klana i spekulisalo se da je bio najodgovorniji za krađu 200 kilograma kokaina u Valensiji.

Taj rat, ne samo na teritoriji Crne Gore već i u Srbiji, ali i u zemljama okruženja, pa i državama Evropske unije, do sada je odneo 40 žrtava. Od tada u stravičnim likvidacijama, bombaškim napadima nisu samo stradali pripadnici tih kriminalnih klanova, ubijani su i članovi njihovih porodica, saradnici, a bilo je i slučajnih žrtvi. Operativci su rasvetlili samo nekoliko ubistava, a zanimljivo je da ni u jednom slučaju nije otkriven naručilac likvidacije.

UBIJENIH U RATU ŠKALJARACA I KAVČANA

U ratu "kavčana" i "škaljaraca" stradali su Goran Radoman, Saša Marković, Goran i Radomir Đuričković, Ivan Lopičić, Srđan Vlahović, Goran Dučić, Goran Biskupović, Miloš Bošnjak, Dalibor Đurić, Đorđe Boreta, Dragan Zečević, Đorđe Sekulović, Radovan Matović Rakela, Ivan Nedović, Niko Roganović, Boško Božović, Milan Peković, Goran Lenac, Aleksandar Stanković, Petar Damjanović, Davorin Baltić, Miodrag - Migi Kruščić, Miloš Šaković, Radivoje Jovanović, Dražen Čađenović, Nikola Ćupić, Vladimir Roganović, Veselin Kalezić, Veselin - Vesko Vukotić, otac navodnih vođa škaljarskog klana i verovatno najvažnija žrtva, i Milo Ilić.

