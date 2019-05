SVEDOČENJA ĐORĐA I IVANE OTKRILA ŠTA JE PRETHODILO BRUTALNOM PREBIJANJU: Poludeo kad je saznao da mu devojka duguje 400 evra lokalnom dileru, a onda je dobio poruku KOJA GA JE POTPUNO IZBEZUMILA

Đorđe Lacković (24), koji je sredinom marta brutalno pretukao Ivanu Filipović (22) u stanu u Novom Sadu, kobnog dana je na devojku nasrnuo zbog zelenaškog duga i izmišljenog pornića.

Filipovićeva je od dečka krila da je godinu dana ranije pozajmila novac na kamatu, sve dok ga izvesni I. J. (28) nije pozvao i tražio da vrati njen dug.

- Taj dečko mi je rekao da mu vratim novac kada budem mogla. Ostala sam mu dužna 400 evra na ime kamate, a pošto me neko vreme nije zvao, a ja sam se preselila u Novi Sad, on je 12. marta došao do Đorđevog broja telefona. Nazvao ga je i rekao mu da vrati pare. Đorđe je došao u stan i ja sam mu rekla da sam novac pozajmila za brata kako bi vratio dugove. On je pozvao mog brata da proveri, na šta mu je ovaj rekao da se smiri i da sam ja pozajmila taj novac kako bih išla sa Đorđem na letovanje. Pošto je shvatio da sam ga slagala, poludeo je i počeo da me tuče - ispričala je Filipovićeva na saslušanju u tužilaštvu.

Kako je dodala, Lacković je ponovo pozvao zelenaša kako bi proverio koliki je dug, na šta mu je ovaj rekao da je u pitanju 400 evra, a potom slagao da je bio u emotivnoj vezi sa njom.

- Nije postojala mogućnost da pored Đorđa imam drugog jer me je kontrolisao 24 časa. Bio je besan posle razgovora sa tim momkom i rekao mi je da mu je taj dečko poslao snimak u kojem smo nas dvoje u krevetu. Tada me je povukao sa kreveta i, dok sam bila u klečećem položaju, šutirao u stomak - ispričala je napadnuta devojka.

Lacković je tužiocu potvrdio Ivanine reči i dodao da je kobnog dana, dok je bio na poslu, dobio poruku od nepoznate osobe u vezi sa pomenutim dugom.

- Pozvao sam Ivanu, a ona je rekla da nema pojma o čemu se radi, pa sam odlučio da odem do stana da razjasnimo. U stanu mi je rekla da je to dug njenog brata, međutim, tada mi je na telefon stigla još jedna poruka u kojoj se navodi da se Ivana kurva za pare. Ta osoba je rekla da je Ivana bila i sa njim i da postoji snimak njihovog seksualnog odnosa. Tražio sam da pogledam, ali mi je on za to tražio 200 evra - ispričao je Lacković.

Lackoviću za nanošenje teških povreda tadašnjoj devojci Ivani preti zatvorska kazna od dve do deset godina. On se od napada nalazi u pritvoru i tereti se za nasilje u porodici.

I. J. (28), od kojeg je Filipovićeva navodno pozajmila novac, uhapšen je nedavno u Sremskoj Mitrovici zajedno sa Z. R. (40) iz Rume zbog dilovanja droge. Naime, kod osumnjičenih je tada pronađeno oko 17,7 grama kokaina.

Podsetimo, Đorđe Lacković uhapšen je 12. marta, ubrzo nakon brutalog prebijanja tadašnje devojke. Nasilnik se tada toliko iživljavao nad Filipovićevom da joj je motkom probio plućnu maramicu, polomio rebra, a peglom izgoreo lice i ruke.

