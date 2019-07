IZAŠAO SA ROBIJE PA SE DAN POSLE UBIO U KOFI VODE: Plašio se povratka u zatvor! Dobio poziv za izdržavanje još jedne zatvorske kazne!

Vojislav C. izvršio je preksinoć samoubistvo utapanjem u kofi vode, a njegovo telo pronađeno je u kupatilu porodične kuće u naselju Vinci u Grockoj.



Kako Kurir saznaje, Vojislav C. je izašao iz pritvora, a navodno je već nepravosnažno osuđivan.



- Sumnja se da se čovek ubio oko 21 sat. Njegovo telo pronađeno je u kupatilu, a glava mu je bila u kanti punoj vode. Pretpostavlja se da se namerno udavio. Ipak, malo ko se odluči na ovakav način samoubistva, pa je u prvom trenutku bilo sumnjivo, a delom i zbog toga što je reč o bivšem zatvoreniku. Istragom je utvrđeno da nije bilo nikakvog nasilja i da nema tragova koji bi ukazivali na zločin - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On je dodao i da je on u petak izašao iz Centralnog zatvora, kao i da je za njim u međuvremenu raspisana poternica, što može da znači da je trebalo da se vrati u zatvor, a da je to na ovaj način izbegao.



Porodica i prijatelji nisu želeli da pričaju o razlogu zbog kog bio Vojislav digao ruku na sebe, ali komšije pretpostavljaju da je reč o kazni koju je trebalo još da odleži.



- Ne poznajem ga lično. Delovao je pomalo čudno, ali sam ga retko viđao. Ne znam s kim živi u kući, ali čujem da je dan pre samoubistva izašao iz zatvora, navodno je odležao jednu kaznu, a ubrzo ga je čekala i druga. Možda nije želeo da se više vrati tamo, ko zna - rekao je jedan od komšija.

Drugi slučaj

Prerezao sebi žile na vratu

Dražen P. ubio se juče ujutru oko 7.45 u Ulici Milete Protića, nesrećni čovek prerezao je sebi glavne arterije na vratu i ubrzo iskrvario. Zašto je digao ruku na sebe još uvek nije poznato, ali će istragom i ti detalji biti utvrđeni.

- Čovek je pronađen u lokvi krvi. Zašto je digao ruku na sebe niko nije mogao da objasni. Proverava se da nije oboleo od nečega ili da je bar negde ostavio oproštajno pismo, što bi u velikoj meri pomoglo rešavanju ovog slučaja - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

(Kurir.rs/J.Rafailović/foto:ilustracija)

