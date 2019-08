UŽASNA IGRA SUDBINE KOD LJIGA, DA TO NIJE MOJA BEBA: Medicinska sestra noćas spasavala povređene u udesu na Ibarskoj, a onda saznala da je među njima njena sestričina Katarina

Na mestu noćašnjeg stravičnog udesa na Ibarskoj magistrali kod Ljiga desila se i sirova ljudska bol. Medicinska sestra koja je spasavala povređene je saznala da joj je sestričina bila u jednom od automobila i da je poginula.

- Medicinska sestra je držala glavu jednom povređenom mladiću, a on je bukvalno visio iz automobila. Tad je još imao puls, bio je živ, ali priklješten. Noge su mu bile priklještene. Sedeo je tačno iza vozača. Čuo se prigušen jecaj iz auta. Nisam ni znao koliko je njih unutra, ni u kakvom su stanju. Rekao sam samo: "Momci, držite se, spasićemo vas". Počeo sam da razvaljujem vrata kako bismo izvukli mladića koji je visio - ispričao je za vatrogasac Goran Kalajdžić, koji se noćas slučajno našao na mestu velike tragedije na Ibarskoj magistrali, u kojoj su poginule četiri mlade osobe.

Goran je bio u koloni noćas i u daljini video policijska vozila sa upaljenim rotacijama. Bilo mu je jasno da se nešto strašno desilo.

- Prizor je bio užasan. Pored puta je stajalo dosta ljudi, ali niko nije prišao da pomogne, samo su nemo posmatrali. Prišao je samo jedan momak. U jednom trenutku, medicinska sestra je rekla da momak kom je držala glavu nema više puls - priča vidno potresen Goran i nastavlja:

- Drugog mladića smo izvukli, takođe iz "dačije", i stavili ga na nosila. Bio je u besvesnom stanju. Pažljivo smo ga nosili, ali je on u jednom trenutku jauknuo. Čini mi se da su mu bile slomljene i ruke i noge. Trećem mladiću, koji je sedeo na suvozačevom mestu, vrat je bio slomljen i medicinska sestra je odmah rekla da njemu nema pomoći, priseća se.

Kada su izvukli sve iz "dačije", otišao je do drugog auta, do "BMW".

- Tamo sam video i čuo istu onu medicinsku sestru kako kuka. Prišao sam joj, a ona mi je rekla da joj je sestričina poginula. Spustili smo se niz liticu do "BMW", komandir je otkrio telo nastradale devojke, izgovorio da se zove Katarina Ivanković, na šta je medicinska sestra rekla: "Da to nije moja Beba?" (nadimak devojke). Nije mogla da poveruje jer je glava devojke bila toliko izdeformisana od povreda da ni rođena tetka nije mogla da je prepozna - kaže Goran.

- Kada je shvatila da to ipak jeste njena sestričina, medicinska sestra je klekla pored nje i počela da joj ljubi ruku. Bila je izbezumljena od bola - dodaje vatrogasac.

Nesrećna devojka nalazila se u "BMW" sa tri prijatelja kada je došlo do stravičnog udesa.

Nastradala Katarina Ivanković

U tom trenutku je video i ženu koja je stajala gore, iznad litice. Kaže da je bila vrlo zabrinuta i zapomagala je.

- Prišao sam i njoj i ona mi je rekla: "To mi je dete, to je moj N.". Kasnije ću saznati da je N. vozač "BMW". Video sam i dvojicu momaka koji su prišli "BMW" i sa mesta vozača uzeli torbicu. Rekli su mi da nose torbicu N. Prijavio sam to komandiru i on im je rekao da ne smeju to da urade, objašnjava.

Do stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila oko sat posle ponoći došlo je kada se u "dačiju", koja se kretala iz pravca Bogovađe i uključivala na Ibarsku magistralu kod sela Županjac, zakucao BMW kojim je upravljao dvadesetsedmogodišnji N.M.

U jezivom udesu život su izgubile četiri mlade osobe, a četiri su teško povređene.

Kako pričaju svedoci jezivog udesa, BMW se kretao strahovitom brzinom, zakucao se u "dačiju", koliko je jak udarac bio jasno svedoči i činjenica da je automobil gurao gotovo 70 metara. "Dačija" je nakon toga završila u livadi.

Čak 7 ekipa vatrogasaca seklo je vozila kako bi iz njih izvadili žrtve i povređene.

