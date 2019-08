ATRAKTIVNA PLAVUŠA VARA MUŠKARCE U BEOGRADU I SMEDEREVU: Navuče ih na se*ks pa ih ucenjuje porno snimcima

Atraktivna plavuša, stara oko 35 godina, navlači muškarce na se*s, a potom ih snima i na perfidan način od njih izvlači novac.

Ova zgodna Beograđanka u svoju mrežu je dosad upecala više desetina muškaraca u Beogradu i Smederevu, koji su podlegli njenim čarima, pa sada strahuju da ti snimci ne dođu do njihovih lepših polovina.

- Ona je vrlo zgodna, pristojno se oblači a do svojih žrtava dolazi preko posla jer se bavi marketinškim poslom - multilevelom, odnosno piramidalnim ulaganjem. Pored toga, radi u renomiranoj firmi, gde joj je posao siguran. Do svojih žrtava dolazi na preporuku prijateljica i prijatelja. Ona procenjuje i bira, pa pod izgovorom da treba da objasni na koji način će doći do viška novca, nalazi se sa svojom žrtvom, priča dobro obavešten sagovornik, kome je član porodice bio žrtva.

Ona navodi da se pregovori o poslu pretvore u flert i onda prevarantkinja izvuče od svoje žrtve potrebne informacije o njegovom porodičnom, a i

materijalnom statusu.

Uglavnom ona pozove žrtvu na seminar piramidalnog ulaganja, na kojem upecanog muškarca pozove da se opuste u njenoj hotelskoj sobi. Pošto se ti seminari organizuju po hotelima i u unutrašnjosti, muškarac pomisli da mu se posrećilo i ne sumnja da je od lovca postao lovina, pošto je u sobi postavljena kamera koja snima njihov se*s. Nekoliko dana kasnije, plavuša javlja svojoj žrtvi da ga je učlanila u svoj piramidalni lanac, pod izgovorom da mu je ona mentor, pa počinje češće s njim da se čuje. Često se desi i da upozna žrtvinu porodicu -priča sagovornik.

Prema njegovim rečima, ta žena na perfidan način zatim počinje od svoje žrtve da izvlači novac.

- Obično se javi muškarcu i predloži mu sastanak na kojem mu se ponovo nabacuje a zatim prospe priču kako je i pored velikog novca koji poseduje, zapala u probleme. Od svoje žrtve traži pozajmice od 500 do 1.000 evra, uz obećanje da će već za nekoliko dana novac vratiti. Znala je svojim žrtvama da kaže da misli da je ostala u drugom stanju, pa da joj je novac potreban za abortus u privatnoj bolnici. Žrtve su joj izlazile u susret, što zbog posla, što iz straha da je s njima zatrudnela. Dani bi prolazili, a ta žena, iako se uredno čula sa svojom žrtvom, novac više nije pominjala. Kada bi je muškarac upitao odgovarala bi da je u problemu i optuživala svoju žrtvu, odnosno muškarca, da je snimila njihov seks. Govorila bi da je ona morala da otkupi te snimke kako njegova porodica ne bi trpela. Tada bi se muškarac pravdao i ubeđivao da nema veza sa snimkom i odustajao od daljeg traženja novca, srećan što je sačuvao porodicu - rekao je sagovornik.

(Kurir.rs/Alo/ E. Sadiku)

