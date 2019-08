BALKANSKI NARKO-BOSOVI ZAVLADALI SVETSKIM PODZEMLJEM: Kriminalci iz Srbije i Crne Gore nadigrali i mnogo MOĆNIJE MAFIJE! Napravili NEVIĐENU KOMBIONACIJU sa ozloglašenim kolumbijskim kartelima! (VIDEO)

Poslednjih godina balkanski narko-bosovi zavladali su svetskim podzemljem što nije uspelo ni mnogo većim mafijaškim organiozacijama. Srpski, crnogorski i hrvatski vladari podzemlja uspostavili su ne samo odlične kontakte sa samim vrhom kolumbijskih kokainskih kartela, nego su uspeli da robu, odnosno tone kokaina, dobijaju na odloženo plaćanje, uz deljenje zarade pola-pola, i to tek posle prodaje.

I na međunarodnom nivou su postali lideri u organizaciji prekookeanskog šverca u lukama širom Evrope i da pod svojom kontrolom drže ulična narko-tržišta i to najbogatijih evropskih država, u kojima su cene po gramu i najviše.

Merđutim, poslednja policijska akcija, kojom su koordinisale DEA i Evropol, i u tesna za ambicije balkanskih bosova. Balkanski bosovi prešli su u osvajanje azijskog i australijskog tržišta. Tako je 421 kilogram kokaina, u organizaciji balkanskog kartela, brodovima stigao do tržišta Azije koje je do sada bilo neosvojeno, a odatle je privatnim avionima trebalo da se prošvercuje u Australiju. Vlasti Hongkonga zaplenile su ove godine više od tone kokaina, što je rekordna zaplena narkotika, vrednog 127 miliona dolara.

Droga je zaplenjena u Hongkongu i pokrenula je akciju koja je u Švajcarskoj dovela do hapšenja bosa ove organizacije – Podgoričanina Iljmija Frljučkića poznatijeg kao Majk Doković. Iza njega je još desetak lažnih identiteta i podebeli dosije krivičnih dela, i mnogobrojni saradnici od Kostarike, do Belgije, Francuske, Holandije, Češke, Hrvatske i Srbije, gde mu je i živela i devojka, inače državljanka BiH Nevenka Čuturić.

Iza šverca zaplenjennog kokaina, kako se sumnja, stoji balkanski narko-kartel na čelu sa Dokovićem. Zaplena ove količine kokaina označila je i finalnu realizaciju policijske istrage koja je započeta tajnim praćenjem godinu i po dana ranije, i to pod kodnim imenom "Familija". Kokain je u Hongkongu zaplenjen u aprilu, u tri odvojena slučaja, u kojima su uhapšena petorica osumnjičenih: dvojica državljana Hongkonga i trojica Australijanaca.

U nastavku akcije "Familija" narednog meseca uhapšeno je još 11 osoba. Akcije hapšenja izvedene su u Hrvatskoj, Češkoj, Srbiji i Švajcarskoj, gde je i zaplenjeno još 600 kilograma kokaina, kao i dva miliona evra u gotovini i milion evra u luksuznoj robi. U Švajcarskoj je uhapšen i Doković, i to u momentu dok je kontrolisao pošiljku od 600 kilograma kokaina, vrednu 18 miliona evra.

O važnosti akcije govori da je Evropol izdao saopštenje u kome se navodi da su se institucije za sprovođenje zakona iz celog sveta udružile kako bi razbile balkansku kriminalnu mrežu, za koju se sumnja da je krijumčarila velike količine kokaina iz Južne Amerike u Evropu koristeći privatne avione.

Balkanski dileri droge, kako je utvrđeno dosadašnjom istragom, nisu delovali samo u Evropi i Južnoj Americi, gde su 2018. i 2019. organizovali letove s jednog kontinenta na drugi, već i u Aziji, gde su koordinisali pomorskom trgovinom kokaina, uglavnom u Hongkongu i Makau - navodi se u saopštenju Evropola. Inače, akciju, čija je glavna meta bio Doković, pre godinu i po dana pokrenuo je hrvatski USKOK, a zbog važnosti istrage u posao su se uključili Evropol, Frontex, američka DEA, kao i policije Hongkonga, Paragvaja i Urugvaja, Srbije, Belgije, Švajcarske, Italije, Francuske, Češke i Slovenije.



Prvi konkretan dokaz na razotkrivanju Dokovića i njegove narko-mreže hrvatska policija dobila je u oktobru prošle godine kada je na graničnom prelazu Bregana zaustavljen "mercedes B200", francuske registracije, u kom su bili Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka Čuturić inače devojka Dokovića. U momentu kada su zaustavljeni, vraćali su se iz Antverpena u Srbiju, a posle reakcije policijskog psa, policija je pretresla vozilo, i u zavarenom podnožju pronašla sakrivenih milion evra. Novac je oduzet, Čuturići su prerkršajno kažnjeni, ali su se našli pod tajnom pratnjom p

U to vreme, Doković je živeo u iznajmljenom penthausu u zagrebačkim Mlinovima, odakle je i rukovodio akcijama šverca kokaina, ali i šverca gotovog novca. Posle zaplene milion evra u vozilu Siniše i Nevenke Čuturić, hrvatska policija snimila je Dokovićev razgovor u kome kaže da je do tada već imao "20-30 takvih transporta". Policajci su uspeli da snime svašta: od privatnih aviona, unajmljenih stjuardesa, putnika, koji su organizatorima služili za kamuflažu, vozila koje su pripadnici grupe koristili, čak i posetu dvojice južnoameričkih saradnika Dokoviću u Zagrebu, njihove sastanke u hotelu, čak i noćne izlaske.

U pitanju su dvojica državljana Kostarike, od kojih se jedan u toj zemlji povezuje s brutalnim mučenjem i ubistvom jednog jamajkanskog kriminalca

Doković je uhapšen pre dva meseca u Švajcarskoj, i to u iznajmljenoj garaži. Sa njim su uhapšeni i češki pilot Aleš Sokolik i Silvio Beljević iz Velike Gorice. Policija je u garažu upala u momentu dok su njih trojica pretovarali pošiljku od 600 kilograma kokaina.

U nastavku akcije, u Srbiji su uhapšeni Dražen Letić i Dokovićeva devojka Nevenka Čuturić. Za njenim bratom Sinišom Čuturićem, koji je u bekstvu raspisana je poternica. U Hrvatskoj su zatim uhapšeni policajac iz Rovinja Ivica Lešić (35), koga USKOK sumnjiči da je Dokoviću u policijskom sistemu tražio identitete osoba koje su služile za izradu lažnih dokumenata. Uhapšen je i Pero Šarac zvani Pjer (47), glavni Dokovićev saradnik, koji je bio u kontaktu sa dobavljačima kokaina iz Južne Amerike.

foto: MUPRS

Kako je utvrđeno, Šarac je prošle, 2018. godine, tri puta odlazio u Južnu Ameriku, i upravo je on bio organizator boravka u Zagrebu za dvojicu državljana Kostarike. Šverc tura, na kojoj je Doković pao u ruke švajcarske policije, organizovana je privatnim avionom kojim je upravljao pilot Sokolik, i to tako što je organizovan komercijalni let za putnike, za koji je, zbog verodostojnosti, unajmljena i stjuardesa.

Avion sa putnicima i 600 kilograma kokaina poleteo je iz Urugvaja najpre za Nicu u Francuskoj, gde su iskrcali putnike i stjuardesu, da bi zatim produžili let do Bazela u Švajcarskoj gde su istovarili drogu. Tamo su upali u zasedu nakon čega su uhapšeni i određen im je pritvor. Majk Doković, pod svojim pravim imenom Iljmija Frljučkić u SAD je otišao 1981. i vrlo brzo je zaveden u tamošnjoj policiji.

Do ranih 90-ih savezne vlasti su ga povezale sa "albansko-jugoslovenskom bandom organizovanog kriminala", koja se dovodila u vezu sa brojnim teškim krivičnim delima: podmetanje požara, prevare osiguranja i banaka, krađa pošte, trgovinu drogom i sofisticirane pljačke nakita. Nekoliko godina kasnije, 1994. Frljučkić se oženio ćerkom službenika policije na Floridi. Devojci, koja mu je postala supruga, lažno se predstavio kao Majkl Ilirijani, međunarodni biznismen. U to vreme on se već dovodio u vezu sa optužbama za prevaru savezne banke.

Zatvorske rešetke izbegao je tada samo zahvaljujući tome što je, nadajući se sporazumu o priznanju krivice, pristao da progovori protiv albanske bande. Navodno je kao svedok insajder pomogao u nekoliko istraga, ali manjih, bez pravih informacija koje bi dovelo do otkrivanja bande, koja je bila meta Amerikanaca. Pre rešavanja ovog slučaja uhapšen je u novoj prevari banke, a iz zatvora je pušten 1996. godine, nakon čega je deportovan u Jugoslaviju. Ubrzo se sa lažnim imenom vratio u SAD.U to vreme, ATM sistem, odnosno bankomati u Americi su otvorili vrata za privatne preduzetnike. I u tom poslu je Doković video svoju novu šansu za zaradu.

U posao je uveo i svog brata Hamdiju Frljučkića, koji je takođe koristio lažni identitet Amo Frljučkić. Počeli su da kupuju bankomate, koje su zatim iznajmljivali maloprodajnim objektima. Ali njihova ideju nije bila da zarade novac na iznajmljivanju bankomata. Oni su u kupljene bankomate instalirali uređaje koji su snimili podatke bankovnih računa ljudi koji su podizali novac.

Tako su prikupili podatke od najmanje 21.000 ljudi, koje su zatim iskoristili da naprave nove lažne kartice, kojima su ukrali oko 3,5 miliona dolara.

Istragom je utvrđeno da su bankomati kupovani pod imenima Majk Doković i Majkl Bugati, za koje se ispostavilo da su u stvari Iljmija Frljučkić.

Policija je tada uhapsila njegovog brata Hamdiju Frljučkića, dok je Iljmija uspeo da pobegne iz Amerike. Njujork tajms u to vreme izveštavao je o do tada najvećoj pljački sa bankomatima u Americi, navodeći da je "stariji brat, koji je bio i glavni u prevari, pobegao sa nekoliko miliona u koferu." Sve u svemu, Frljučkić je uspeo tada da povuče novac sa 500 bankomata u Njujorku, i da se sa milionima vrati u Crnu Goru. A obnda se baci na još unosniji posao sa drogom.

Kurir.rs

Foto MUPRS, Screenshot

Kurir