KRIVIČNA PRIJAVA ZA MANIJAKA IZ NIŠA: Popio tri vijagre, pa sa otkopčanim pantalonama i rukom u gaćama tražio od žena da mu pomognu, a to mu nije bio prvi put!

Nišlija I. S. (45) zaradio je krivičnu prijavu zbog nedozvoljenih polnih radnji jer je sa otkopčanim pantalonama i rukom u gaćama pitao žene na ulici "da mu pomognu". Kada je priveden branio se da je pre odlaska na "zakazani odnos" popio tri vijagre zbog čega je morao da onaniše na ulici, pa mu je pozlilo.

Krajem jula, kada se po saznanjima našeg lista odigrao prvi slučaj, on je automobilom prišao joj prolaznici na raskrsnici ulica Dragiše Cvetkovića i Rendgenove u širem centru Niša.

- Prolaznicu je upitao da li može da mu pomogne. Ona je isprva pomisila da mu je zaista potrebna pomoć jer mu je pozlilo, ali kada je prišla šokirala se! Videla je da su mu pantalone otkopčane i da se uhvatio za polni organ - kaže naš izvor.

Prema rečima sagovornika, kolika je njegova želja za ispunjenjem uvrnutog polnog nagona bila jaka svedoči i podatak da mu nije smetalo ni to što je žena bila sa maloletnim detetom.

Šokirana žena otišla je ubrzanim korakom od manijaka, a njemu ova epizoda nije bila očigledno dovoljna, pa je nastavio da se vozi gradom, tražeći novu žrtvu.

Nedaleko od mesta gde je susreo prvu ženu, na Bulevaru Nemanjića ugledao je devojke koje su stale zbog crvenog svetla na semaforu, pa ih je pozvao i zatražio “pomoć” po istom scenariju, ponovo se držeći za polni organ. Uznemirene devojke su pobegle i odmah obavestile policiju koja je po opisu krenula da ga traži. Kada je pronađen i kada mu je saopšteno da se sumnjiči za bludničenje, I.S. je izneo urnebesnu odbranu.

- On se pravdao da je tog jutra krenuo na dogovoreni odnos pre kog je popio navodno tri "vijagre" kako bi ostavio što bolji "utisak". No, ne računajući kako i koliko brzo ti lekovi mogu da deluju, branio se da je dobio enormnu erekciju još u toku vožnje. Zato je počeo da onaniše, ali mu to nije pomoglo u dovoljnoj meri. Imao je utisak da će da se onesvesti, zbog čega je pitao prilaznice za pomoć - kaže naš izvor.

No, budući da je osumnjičeni već prijavljivan za ova krivična dela, jasno je bilo da se radi o povratniku, pa je protiv njega podneta krivična prijava zbog nedozvoljenih polnih radnji, a po prijavi postupa Više javno tužilaštvo u Nišu. Sumnja se da je I.S. veći broj žena spopadao na ovaj način, ali da se nisu sve odlučile da ga prijave.

(Kurir.rs/Blic, B.Janaćković)

