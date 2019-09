JEZIVI PRIZOR U OBRENOVCU! ZAKLALI MU PSA NA KUĆNOM PRAGU: Vlasnik krenuo da ga nahrani, a našao ga u krvi! Sumnja da su ga ubili sektaši (FOTO, VIDEO)

Brutalno ubistvo psa dogodilo se danas u Obrenovcu, a neko je iz boksa izukao životinju i krvnički je zaklao.

Kako je rekao vlasnik psa koji je želeo da ostane anoniman, on je taj užasan slučaj video kada je krenuo da nahrani svog ljubimca.

- Jutros oko 8.15 sam došao da ga nahranim. Ja idem od kuće, a on ćuti, iako obično skače kad me vidi. Kad sam došao na oko tri metra od boksa on je ležao u krvi. Zvao sam veterinara - rekao je vlasnik psa.

Prema njegovim rečima, tokom protekle noći nije se desilo ništa neuobičajeno. Nije se čuo lavež niti bilo kakva borba, a u komšiluku su svi rod, te ne može da sumnja ni na koga.

Ono što zabrinjava je činjenica da je pas izvučen iz dobro obezbeđenog boksa, zatvorenog debelom žicom.

- Kada sam došao do boksa, žica kojom ga vezujem bila je ispravljena. Jutros kad sam izašao iz kuće, kapija je bila zatvorena, a evo, pas leži ispred boksa. Čudi me način na koji je ubijen. Čini mi se da je samo ubod nožem, ne vide se tragovi borbe. Uboden na jedno mesto i tu je ostao u lokvi krvi - dodaje vlasnik.

Podsetimo, ubistvo psa se Obrenovcu dogodilo i prošle godine, kada se društvenim mrežama proširio monstruozni video snimak na kojem se vidi kako dva mladića, navodno članova sekte, kolju psa.

(Kurir.rs/RTV Mag)

Kurir