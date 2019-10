GLUMAC JOŠ NEĆE U ZATVOR: Goran Jevtić traži odlaganje robije jer snima film

Glumac Goran Jevtić (41), koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora jer je u toaletu somborskog Narodnog pozorišta počinio nedozvoljene polne radnje nad maloletnim L. K. (16), podneće sudu zahtev za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, saznaje Kurir.



Glumac će na ovaj način pokušati da odloži robiju zbog navodnih poslovnih obaveza, tj. angažmana u pozorištu, ali i na filmu koji trenutno snima.



Žalbe i prijave



Jevtićev branilac Vladimir Horovic najavio je niz žalbi na pravosnažnu presudu i objasnio da sve predstojeće žalbe koje će podnositi ne odlažu automatski i izvršenje zatvorske kazne.



- U posebnom postupku koji će se voditi u Beogradu, gde Jevtić stanuje, odlučivaće se o sprovođenju izvršenja kazne. U tom postupku on će tražiti odlaganje kazne zatvora iz zakonom predviđenih razloga, a to su neodložni poslovi i obaveze čijim bi se otkazivanjem nanela šteta - objasnio je Horovic za Kurir.



On ističe „da je najpre prvostepena, a potom i drugostepena presuda doneta uz povredu zakona na štetu njegovog klijenta“.



Nezakonito postupanje



- Podnećemo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom-kasacionom sudu, kao i ustavnu žalbu. Zbog nezakonitog postupanja podnećemo i disciplinske prijave protiv sudija Višeg suda u Somboru Radmile Vujin, Valentine Knežević i Božidara Sekulića, kao i protiv sudije prvostepenog suda Angele Mastilović. Zahtevaćemo da zbog drastičnih propusta u primeni zakona ove sudije budu razrešene funkcije - kazao je za Kurir advokat Horovic, a potom pojasnio na koji način su sudije, kako kaže, nezakonito postupale:



- Jevtić je tokom celog postupka jasno negirao sve optužbe. On se tereti da je počinio delo s umišljajem jer je unapred bio svestan da mladić nije sposoban da mu pruži otpor, što je bitan element krivičnog dela za koji se tereti. Te tvrdnje tužilaštvo nije potkrepilo nijednim dokazom. S druge strane, veštaci neuropsihijatri i psiholozi koji su ispitivali mladića tvrdili su na suđenju suprotno, to jest da je on bio sposoban da se odupre. Sud, međutim, to nije prihvatio, iako je u donošenju presude dužan da se vodi mišljenjem veštaka, što je i njihova uloga u postupku - rekao je naš sagovornik, napominjući da je to pravna analiza optužnice.



Podsetimo, Goran Jevtić je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloletnikom. U presudi se navodi da je Jevtić bio svestan svog dela i da je hteo njegovo izvršenje.

(Kurir.rs / Foto:Marina Lopičić)

