UHAPŠEN VLASNIK KAFANE U POŽAREVCU: Podvodio konobaricu, pa je BRUTALNO PRETUKAO kad mu je tražila novac

G.S. iz Vlaškog Dola nedaleko od Požarevca uhapšen je krajem prošle nedelje zbog sumnje da je posredovao u vršenju prostitucije u slučaju jedne konobarice a potom ju je kad mu je tražila novac pretukao.

Prema nezvaničnim informacijama, G.S. u subotu je određen pritvor od 30 dana zbog krivičnog dela posredovanje u vršenju prostitucije.

Ovaj slučaj otkriven je kada se u bolnicu javila žena, inače konobarica u jednom restoranu nedaleko od Požarevca, sa povredama po telu. Kako je utvrđeno, ona je pretučena, a kako se sumnja, upravo ju je pretukao osumnjičeni G.S.

- Kako se sumnja, on je nju pretukao jer mu je tražila novac koji je zaradila od prostitucije - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Navodno, žena je radila u jednom restoranu gde je G.S. vlasnik.

- Ona je konobarisala u tom lokalu. Međutim, vremenom ona je počela da upražnjava seksualne odnose s određenim gostima za novac. Navodno, G.S. upoznao ju je sa svim tim muškarcima - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Međutim, kako se saznaje, "poslovna saradnja" ovo dvoje ljudi vrlo brzo se raspala.

- On je navodno uzimao novac koji su njeni klijenti ostavljali za nju. Trebalo je da dele novac navodno, međutim on je uzimao veći procenat za sebe - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Prema nezvaničnim informacijama, pre nekoliko dana konobarica je posle jednog od odnosa došla kod G.S. i tražila mu da joj da novac.

- Ona je insistirala da joj plati ono što je zaradila, međutim, on to nije želeo. Tu je krenulo komešanje, on je izvadio novac i dao joj manje nego što su se dogovorili. Ženu je izneriviralo to što joj uzima toliko novca te su počeli da se raspravljaju - objašnjava izvor.

Rasprava je ubrzo potom kulminirala u fizički obračun.

- On je pretukao ženu zbog novca - dodaje izvor.

Pa ipak, kako se saznaje, konobarica koja se prostituisala nije želela da policiji i tužilaštvu ispriča šta se zaista desilo u lokalu u kojem radi.

- Ona nije htela da sarađuje u istrazi, ali postoje svedoci koji potvrđuju šta se zaista dešavalo u tom lokalu. Svi oni ukazali su na sukob između konobarice i G.S, kao i na to zašto je do njega došlo - objašnjava izvor.

Inače, kako se saznaje, ovo nije prvi put da se G.S. suočava sa pravdom zbog posredovanja u prostituciji.

- On je već nekoliko puta hapšen zbog ovog krivičnog dela, te je njegov dosije prepun prijava zbog prostitucije. Nijedno hapšenje i postupak nisu uticali na njega da se opameti i on se iznova i iznova u istragama pojavljivao kao posrednik u vršenju prostitucije u slučajevima različitih žena. Sve one su bile iz okoline njegovog kraja - zaključuje izvor upoznat s istragom.

Prema Krivičnom zakoniku, G.S. zbog posredovanja u vršenju prostitucije preti zatvorska kazna i do pet godina.

Naime, kako se navodi u Krivičnom zakoniku, onaj ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(Kurir.rs/Blic)

