KOSMAJSKI VILENJAK ZLATKO ŠUMADIJSKI KAŽE DA ZNA ISTINU: Svekrva nema veze sa zločinom! Ne bi ona ubila majku svog unučeta i unesrećila svog sina!

Vidovnjak Zlatko Šumadijski, poznatiji kao „kosmajski vilenjak“, tvrdi da je pevačicu „Granda“ Jelenu Krsmanović Marjanović ubio narko-kartel! On tvrdi i da se ubica kreće u trouglu Švajcarska-Austrija-Nemačka! Poznati vidovnjak je isključiv u tvrdnji da Jelenina svekrva Zorica Marjanović nema veze sa zločinom.

- Tvrdim i garantujem da ona ne bi ubila majku svog unučeta i da ne bi unesrećila svog sina. Tvrdim i dalje da iza ubistva pevačice stoje narko-kartel i možda umešanost čitave porodice u neke nedozvoljene poslove. Da se ne lažemo, opšte je poznata stvar da na estradi ima i trgovaca, i konzumenata droge, i raznih opijata, a u sprezi sa velikim narko-kartelima i ljudima iz kriminogene sredine - kaže za „Alo!“ vidovnjak iz Mladenovca!

On se osvrnuo na anonimno pismo koje je u Više sud stiglo iz Švajcarske, a u kojem je Dragoje Milinković (44), poreklom iz Priboja, demantovao bilo kakvu vezu sa zločinom, tvrdeći da mu je sve napakovala bivša supruga, sa kojom se spori zbog imovine. U pismu se navodi da je ubistvo naručila Jelenina svekrva zbog svađe jer se pevačica odrekla očeve imovine. Zlatko podseća i da je za naš list uradio foto-robota ubice Jelene Marjanović.

Vidovnjak Zlatko Šumadijski je u novembru 2017. uradio crtež pevačicinog ubice i prognozirao da će monstrum biti uhapšen u februaru ili martu te godine.

foto: Privatna arhiva, Vladimir Šporčić

- Kada sam pogledao Jelenine oči na jednoj od njenih fotografija, javila mi se vizija ubice. To je bilo iznenada i odmah sam nacrtao njegovo lice. To je neko blizak Marjanovićima, moguće je čak da im je rođak. Tunjav je, ali podmukao i perfidan - rekao je vidovnjak.

- Setimo se da sam pominjao da ubica ima veze sa Švajcarskom i da se kreće u trouglu Švajcarska-Austrija-Nemačka. Ovo pismo ima smisla samo donekle i otkriva neke detalje. Gluposti su da je Jelenina svekrva naručilac zbog nekakvog Jeleninog nasledstva, kojeg se ona navodno odrekla! To je pisao neko vrlo neinteligentan ili je ovo tako neka glupa, neinteligentna, odvratna podmetačina i budalaština. Ko bi uništio porodicu svoga sina i izvor prihoda čitave kuće? Da je Jelenina svekrva doista zla vračara, veštica? - naglašava Zlatko.

Zlatko Šumadijski smatra da tom anonimnom pismu ne treba pridavati nikakav značaj.

- To je glupost i budalaština. Neko se ovde igra našom inteligencijom i vređa dostojanstvo nas građana, dostojanstvo članova te porodice Marjanović, kakvi god da su. Ali najviše vređa pokojnu Jelenu i nepravdu učinjenu njoj, koja je svakim danom sve veća. Neko da hoće, ovo bi bilo davno rešen slučaj - navodi on.

foto: Drustvene Mreže, Privatna Arhiva

Potom je analizirao lik Dragoja Milinkovića, koji je u pismu označen kao ubica.

- Po očima tog čoveka, koji kaže „da mu je žena namestila sve to u vezi sa Jelenom Marjanović“, mogu da kažem da nije nimalo sladak i dobar.

Naprotiv, veoma je zao i podmukao čovek i mislim da je on trag ka pravom ubici. Ubica ima veze sa Švajcarskom, Austrijom i Nemačkom. Ali iza ubistva Jelene Marjanović ne stoje ni Zoran, ni njegova majka Zorica, barem nemaju direktne veze s tim. Ali pitanje jeste - ko je tu čime trgovao? I ko sada ćuti? - to ćemo videti! Ali da je klupko počelo da se odmotava, počelo je. Pitanje je samo koliko brzo će se odmotavati to klupko. Ili bolje rečeno, koliko će biti interesa da se to klupko brže ili sporije odmota.

