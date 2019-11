MISTERIJA SLUČAJA BEKO: Ni posle 5 godina od pokušaja ubistva biznismena nepoznati su nalogodavac, organizator i motiv ATENTATA

Biznismen i vlasnik Luke Beograd Milan Beko preživeo je pre tačno pet godina atentat, kada su ga 14. novembra 2014. pred porodičnom kućom u Ulici Andre Nikolića na Senjaku sačekala dvojica napadača i upucala u trenutku kada je izlazio iz automobila.

Za ovaj zločin optužen je nekadašnji pripadnik zemunskog klana Aleksandar Zdravković, kao i Maja Adrovac, supruga Ivana Adrovca, označenog pripadnika međunarodne razbojničke bande Pink Panteri i navodno bliskog saradnika Luke Bojovića. Nalogodavac, organizator i motiv ovog zločina do danas nisu zvanično rasvetljeni, zbog čega se u javnosti sve vreme spekuliše ko je hteo da likvidira poznatog biznismena i zašto.

Zdravković i Adrovčeva od početka postupka negiraju umešanost u ovaj zločin, a pred beogradskim Višim sudom juče im je okončano zajedničko suđenje, dok će presuda biti izrečena 29. novembra.





Ovaj slučaj su od početka pratile brojne kontroverze. Tokom uviđaja policija je sakupila čaure ispaljenih projektila i sa njih izolovala delove nepoznatih DNK profila, što je ujedno bio jedini trag kojim su raspolagali istražitelji. Izjave svedoka bile su dosta šture, pa ni one nisu mnogo pomogle pri rasvetljavanju zločina.

KRIVAC ILI ŽRTVENO JAGNJE

Vest da je 27. jula 2015, osam meseci nakon zločina na Senjaku, uhapšena Maja Adrovac, majka dvoje maloletne dece i supruga označenog „pink pantera“, šokirala je javnost. Policija je tada saopštila da je Adrovčeva uhapšena zahvaljujući DNK tragovima izolovanim sa čaura projektila, kao i da se sumnja da ih je ona držala neposredno pre nego što su oni ispaljeni u Beka. Uprkos alibiju koji je imala, Adrovčeva je ostala u pritvoru punih devet meseci. Na suđenju je tvrdila da je nevina, kao i da se na nju od hapšenja vrši pritisak. Nakon prvog suđenja u junu 2016, Adrovčeva je oslobođena krivice, ali je tu odluku ubrzo ukinuo Apelacioni sud i naložio da joj se suđenje ponovi zajedno sa Zdravkovićem, koji je u međuvremenu uhapšen.

Beko je, uprkos teškim povredama, uspeo da prebrodi krizu i posle mesec dana od atentata izašao je iz bolnice. On se tokom suđenja priključio krivičnom gonjenju najpre Adrovčeve, a potom i Zdravkovića, za koga nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da je to osoba koja je u njega pucala.

- Sada mogu sa sigurnošću da tvrdim da u mene nije pucala žena. Taj čovek je bio ravnodušan i hladan. To bi mogao da bude optuženi Zdravković - kazao je Beko na saslušanju u sudu.

PRITISAK JAVNOSTI I SMENE U POLICIJI Nebojša Marković i Dragan Kecman foto: Aleksandar Jovanović Cile, Nemanja Pančić Istraga zločina na Senjaku nekoliko meseci je tapkala u mestu, a policija je sve vreme radila pod budnim okom javnosti, koja je s nestrpljenjem iščekivala epilog. Već nakon dva meseca ministar policije Nebojša Stefanović, nezadovoljan istragom u „slučaju Beko“, predložio je smenu načelnika UKP Nebojše Markovića, na čije mesto je ubrzo postavljen Dragan Kecman, za vreme čijeg mandata je došlo do pomaka u istrazi, a zatim i hapšenja Maje Adrovac.

MISTERIOZNA ŽENA U RESTORANU I PISMO U PRITVORU

Tokom suđenja, Maja Adrovac je ispričala da je doživela neobičnu scenu u jednom restoranu u kom je bila s decom, neposredno pre nego što je uhapšena. Ona je kazala da joj je u trenutku dok je išla da u kantu isprazni poslužavnik prišla misteriozna žena i uzela ostatke s hranom i pićem. U medijima se takođe pojavila informacija da je tokom boravka u pritvoru primila i pismo potpisano s Bojan iz Austrije, u kome joj se „savetuje“ da ni slučajno ne otkriva ništa u „slučaju Beko“.

VEŠTAK PROMENIO ISKAZ

Tokom ponovljenog postupka, veštak biološke struke Dušan Keckarević rekao je da „nakon novih istraživanja“ može sa sigurnošću da tvrdi da je Adrovčeva dodirivala metke koji su ispaljeni u Beka. Na prethodnom suđenju je, međutim, tvrdio da je njen DNK materijal mogao da bude prenesen sekundarnim putem, što je bilo ključno za oslobađanje. Zbog novog nalaza veštak je ušao u sukob s odbranom Adrovčeve koja je tražila njegovo izuzeće tvrdeći da je pristrasan, kao i da je nalaz promenio u korist tužilaštva. Sličan incident izbio je prilikom saslušanja veštaka telekomunikacione struke, koji je, prema navodima odbrane, obavio netačno i neprofesionalno veštačenje, a sve u korist navoda iz optužnice.

Aleksandar Zdravković uhapšen je u julu 2016. nakon što je ranjen u jednoj pucnjavi koja se dogodila u Beogradu. Tokom boravka u bolnici policija je utvrdila da njegov DNK profil odgovara jednom od pronađenih pred Bekovom kućom, nakon čega je osumnjičen za zločin. U policijskoj evidenciji bio je poznat kao pripadnik zemunskog klana, ali je kasnije oslobođen optužbi

Zamenik tužioca je juče tokom izlaganja završnih reči predložio sudu da Adrovčeva i Zdravković budu osuđeni na kaznu ne manju od 15 godina zatvora. Odbrana je zatražila oslobađujuće presude tvrdeći da krivica optuženih nije dokazana.

ULOGA IVANA ADROVCA Iako suprug optužene Maje Adrovac zvanično nikada nije povezan s atentatom na Beka, njegov ime je sve vreme provejavalo sudnicom. Odbrana je tražila da se obavi njegovo saslušanje putem video-linka iz švajcarskog zatvora u kom se nalazi zbog razbojništava. Sud je prihvatio ovaj predlog, ali se naposletku od njega odustalo jer su, prema rečima sudije, švajcarske vlasti imale zahteve koje Viši sud nije mogao da ispoštuje. Adrovca je na suđenju pomenuo veštak telekomunikacija, koji je tvrdio da su on i optuženi Zdravković komunicirali uoči atentata na Beka, a da su potom prešli na „specijale“ - telefone koji se koriste za tajnu komunikaciju.

