SIN MIROSLAVA ILIĆA TERORISAO KOMŠILUK! Naslednik slavnog pevača NAPRAVIO HAOS na Novom Beogradu! ČITAJTE U KURIRU

Marko Ilić (42), sin pevača Miroslava Ilića, napravio je haos u zgradi u kojoj stanuje na Novom Beogradu, zbog čega je morala da interveniše i policija, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, drama se dogodila u noći između petka i subote, a svemu je prethodilo to što je Marko puštao glasnu muziku u svom stanu.

Urlao i pretio

- Iz njegovog stana dopirala je buka. Bila je noć i komšije nisu mogle da spavaju. Valjda ga je neko od njih upozorio na kućni red i zamolili su ga da ugasi ili barem smanji muziku. Njega je to razbesnelo, pa je izleteo iz stana i počeo da divlja - kaže naš izvor i dodaje da je tek tada usledila vrlo neprijatna scena, koja je uznemirila gotovo sve stanare višespratnice na Novom Beogradu.



- Pevačev sin je počeo da šutira vrata od komšijinog stana. Pomahnitalo je udarao u njih. Onda je počeo i pesnicama da lupa po vratima i zidu. Sve vreme je urlao i pretio. Videlo se da je baš besan. Niko nije smeo da mu priđe. Izgledao je pomahnitalo, kao razjarena zver - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, komšije su se uznemirile i pozvale policiju.



- Patrola je brzo stigla u zgradu. Zatekli su Marka kako šutira vrata i histeriše. Međutim, on se ni tada nije smirio. Naprotiv. Napao je i policajce. Počeo da ih vređa i da maše rukama u njihovom pravcu. Ljudi su mu tražili ličnu kartu, ali on nije želeo da im da dokumenta. Sve to je trajalo poduže - prepričava dramu sagovornik Kurira i ističe da se Marko smirio tek kada su došli njegovi roditelji.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ivan Ercegovčević

Kurir.rs / Ivan Ercegovčević

Foto: Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

