BOKI 13 JE ČUDOVIŠTE I ZLOSTAVLJA POLITIČARE! Evo kako je reketirao! Nudili mu BEZOBRAZNE PARE, a on ih UNIŠTAVAO!

Jordan Kamčev, biznismen iz Severne Makedonije od kog su, kako se sumnja, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, i bivša specijalna tužiteljka Katica Janeva iznudili 1,5 miliona evra, izjavio je pred sudom u Skoplju da je rijaliti učesnik „čudovište“, a tužiteljka „osoba gladna novca“.

Najbogatiji Makedonac, svedočeći pred sudom, ispričao je da je sve počelo kada mu je Boki 13 ponudio da zajednički učestvuju u projektima, što je Kamčev, navodno, odbio. Kako je rekao biznismen, pristao je da plati 170.000 evra za reklamiranje na Bokijevoj televiziji, ali su „apetiti rijaliti zvezde i tužiteljke bili daleko veći“.

Žrtva reketiranja... Jordan Kamčev foto: Screeenshot

Pohlepa za novcem

Prema rečima žrtve, tada je protiv njega u julu prošle godine pokrenuta istraga koju je vodilo Katičino Specijalno tužilaštvo, a Boki 13 se pojavio kao posrednik koji je mogao da utiče na tužiteljku.

- Boki je rekao da se bez miliona ništa ne može učiniti. On i Katica bili su izuzetno bliski. Međutim, najveći problem je to što je Katičina pohlepa za novcem bila ključna - rekao je biznismen, koji je pristao da plati sumu koju su mu tražili da bi mu omogućili povoljniji položaj u postupku, ali je odlučio da snima predaju novca i ceo slučaj prijavi policiji.

Prema pisanju medija iz Severne Makedonije, Kamčev je potvrdio pred sudom da je, po preporuci prijatelja, novac upakovao u „luj viton“ torbu i predao ga u svojoj kući kako bi sve što se dešava imao na snimku kamera koja su postavljene. - Nije mogla da bude „adidas“ torba, jer to mu se ne bi dopalo. Spakovao sam novac u „luj viton“, jer on voli taj brend. Ali ni tada nije bio zadovoljan, negodovao jer je milion evra bilo u novčanicama od po 50 evra - rekao je biznismen pred sudom.

On je objasnio i da je, pre nego što je Bokiju 13 dao novac da posreduje kod specijalne tužiteljke Janeve u postupku koji je protiv njega pokrenut, rijaliti zvezda pokušavao da ga ubedi da se reklamira na njegovoj televiziji.

Bolna istina

- Ponudio sam mu 50.000 evra, ali me je on vređao zbog tog iznosa. Potom mi je nudio druge projekte, ali sam to odbio. Ja sam žrtva ove kriminalne grupe, koja je inicirala na kraju pokretanje postupka protiv mene. Mnogi zvaničnici i rukovodioci, biznismeni i političari na isti način su zlostavljani. Slušao sam kako Boki 13 telefonom zlostavlja političare. Ja sam čovek koji govori istinu, koja je nekim ljudima bolna - rekao je najbogatiji Makedonac.

Osuđen TREĆI SVE PRIZNAO foto: Privatna Arhiva Osim Jovanovskog, optužbe je negirala i tužiteljka Katica Janeva, ali je trećeoptuženi iz afere „reket“ Zoran Milevski Kičec odlučio da prizna krivicu. Na osnovu priznanja, osuđen je na tri godine zatvora. Prema optužnici, Jovanovski, Janeva i Milevski terete se da su od novembra prošle godine do aprila ove godine izvukli 1,55 miliona evra od Jordana Kamčeva da mu se zauzvrat „olakša pozicija“ u predmetu Specijalnog tužilaštva.

Pritvor BOKI PROPAO foto: Screenshot Bojan Jovanovski u sud je doveden iz istražnog zatvora u Skoplju, u kom se nalazi od 15. jula. Kako prenose makedonski mediji, njegov fizički izgled iznenadio je sve u sudnici, iako se na početku izlaganja požalio da mu je zdravstveno stanje loše. Bio je bez šminke, sa tamnim podočnjacima, nije izgledao ni približno kao Boki 13 kog smo navikli da gledamo u medijima. On je pred sudom izjavio da nije kriv i da će „nevinost dokazivati do poslednje kapi krvi“.

Kurir.rs/ Jelena Spasić Foto: privatna arhiva

Kurir