SUPRUGU UBADAO U SRCE PRED ĆERKICOM, PA KRVAV ULETEO U STANICU MUP! Policajci u Kladovu sledili se kad su ga videli!

„Uhapsite me, izbo sam ženu!“, povikao je juče ujutru Zoran S. (46) iz sela Novi Sip kod Kladova, nakon što je sav krvav uleteo u policijsku stanicu i priznao policajcima da je pokušao da ubije suprugu Draganu S. (41).

Službenici su odmah stavili lisice Zoranu S. i odredili mu zadržavanje do 48 sati, a patrola je otišla u njegovu kuću u Ulici maršala Tita i zatekla Draganu u nesvesti i lokvi krvi.

Mesto napada... Zoranova i Draganina kuća foto: Kurir/Suzana Božinović

Dete sve gledalo

- Drama u domu Zorana i Dragane odigrala se u gluvo doba noći, oko dva sata posle ponoći, i to pred očima njihove maloletne ćerke, koja ide u šesti razred osnovne škole - kaže naš izvor i nastavlja:

- Zoran i Dragana su se posvađali, a zbog čega, još nije poznato. On je u jeku rasprave toliko pobesneo i dograbio je kuhinjski nož. Baš u tom trenutku njihova ćerka je izašla iz svoje sobe, pošto su je vika i lomljava probudili. Zoran je tri puta ubo suprugu, i to u grudi i ruku. Tada su iz sobe istrčali i njihova starija ćerka i njen momak. Momak je skočio na pomahnitalog Zorana i uspeo da ga savlada. Praktično, on je spasao Dragani život, jer da mu nije izbio nož iz ruke, sigurno bi nastavio da je ubada.

Čudom preživela... Dragana S. foto: Facebook

Teško ranjena Dragana operisana je u Opštoj bolnici u Kladovu i, na sreću, van životne opasnosti je.

- Oko tri sata iza ponoći na odeljenje hirurgije dovezena je žena koja je imala dve ubodne rane u predelu grudnog koša i jednu na nadlaktici, kao i povredu desne šake. Odmah je operisana i život joj je spasen s obzirom na to da je sečivo doprlo na samo dva centimetra od njenog srca. Operacija je trajala dva sata - rekao je dr Boris Lav Petrović, direktor Opšte bolnice u Kladovu.

Ljubomora

Šta je motiv jezivog pokušaja ubistva, još uvek se samo nagađa. - Očigledno je da su supružnici imali narušene odnose. Moguće je da je svemu kumovala Zoranova ljubomora - kažu poznanici ove porodice.

Zoranov otac NE MOGU DA PRIČAM U kući Zorana i Dragane, u kojoj se dogodio krvavi pir, juče smo zatekli Zoranovog oca, ali on nije želeo da priča o nemilom događaju. - Imajte razumevanja, ne mogu da iznosim detalje. Van sebe smo - kratko je rekao čovek koji je odškrinuo vrata porodične kuće.

