SVEKAR UBIJENE PEVAČICE ODBIO DA SVEDOČI PROTIV SINA: Progone nas 4 godine, dete mi je ni krivo ni dužno ocrnjeno

- Ja svojim saznanjima ne mogu da doprinesem rasvetljavanju ubistva moje snaje - kratko je rekao Vladimir za govornicom.

Svekar pokojne pevačice pred sudom je rekao i da njegova supruga Zorica, koja je takođe juče trebalo da svedoči, zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogla da dođe u Palatu pravde.

- Sin mi je ni kriv ni dužan ocrnjen, supruga je doživela moždani udar. Četiri godine je moja porodica proganjana i uništavana, doživotno smo obeleženi - rekao je Vladimir za Kurir.

Krivac za moždani udar koji je doživela njegova supruga krajem prošle godine, prema njegovom mišljenju, jeste anonimno pismo koje je stiglo u sud, a u kom je ona označena kao naručilac zločina.

- Svašta smo preživeli za sve ovo vreme, mnogi dolaze na našu kapiju sa idejom da znaju ko je naručio ubistvo i ko je ubica. Apelujem na sve koji imaju bilo kakva saznanja vezana za Jecinu smrt da se obrate policiji - kaže Vladimir.

O danu u kom je nestala Jelena, ali i pronalasku njenog tela sutradan u kanalu, juče je detaljno govorila kuma porodice Marjanović Vera Vukomanović, koja praktično živi s njima. Ona se među poslednjima čula s Jelenom.

- To je bio potpuno običan dan, kupila sam hleb u pekari i došla kod njih rano ujutru, oko 7.30 sati možda, kao što svakoga dana radim. Popila sam kafu sa Zoranovom majkom Zoricom i znam da je Zoranov sin iz prvog braka došao kući u 13.10 jer sam pogledala u sat.

Ubrzo posle toga, pet do 10 minuta kasnije, iz sobe u kojoj su spavali došli su Zoran, Jelena i njihova ćerka Jana - ispričala je kuma porodice. Prema njenim rečima Zoran, Jelena i Jana otišli su da Jelena džogira jer je dan bio lep.

Rođeni brat optuženog Zorana Marjanovića Miloš zakasnio je na jučerašnje suđenje, ali je uspeo da uđe u sudnicu i sedne pored oca, koji se već izjasnio da ne želi da svedoči. Pošto je njihova kuma Vera završila svedočenje, sela je pored Miloša i kratko ga pitala: - Jesam li bila dobra, nisam se zbunila? - na šta joj je on samo klimnuo glavom.

- Zorica ima problem sa žuljevima na nogama, pa sam htela da joj ih sredim, ali nisam mogla da pronađem nožić kojim joj je inače Jelena to radila. Pozvala sam je, pogledala sam kasnije, bilo je to u 16.42. Jelena je bila zadihana, rekla mi je gde je nožić i dodala: „Trčim, vidimo se kasnije“ - prisetila se poslednjeg poziva kuma Marjanovića.

Detaljno govoreći kako je dan protiticao, ona je ispričala da je ubrzo posle toga Vladimir ušao u kuću i unezveren im rekao da ga je zvao sin Zoran i da im je saopštio da je „Jeca nestala“.

Objasnila je kako je krenula potraga za nestalom pevačicom, u koju su se uključili svi članovi porodice, osim Zorice, koja je bila kod kuće, kao i da je ona otišla u policiju da prijavi nestanak, a da je potom u kući Marjanovića bila s Janom.

- Janina vaspitačica je bila tu, dete je zaspalo tek oko pet ujutru. Crtala je travu jer je govorila da se mama izgubila u travi - posvedočila je Vera.

Bivši prijatelj policajac Zoran je Jelenu zvao „tetka“

Policajac Boris Pucić, koji je nekada bio prijatelj s porodicom Marjanović i kog je Zoran prvog pozvao kada je posumnjao da mu supruge nema, juče im se ispred sudnice nije ni javio, već je stajao odvojeno od njih. - Nemam šta loše da kažem, nikada nisam primetio da je prema njoj bio grub ili nasilan. Nekada joj se obraćao s „tetka“, ali nije bilo pogrdno. Posle svega što se dogodilo, naš odnos nije više isti, nismo u kontaktu. Mediji i sve ostalo što me je kompromitovalo u to vreme dovelo je do toga da se više ne družimo. Promenio sam i broj telefona - rekao je policajac, koji je prethodno posvedočio da ga je Zoran kao prijatelj pozvao tog 2. aprila oko 17.30 i zatražio od njega pomoć oko toga kako da prijavi nestanak supruge. Kako je Pucić juče u sudnici rekao, dao mu je broj telefona u stanici policije, a potom i sam došao na nasip da pomogne u potrazi, kao i da je jedino sumnjivo što je primetio bio trag guma automobila koji je silazio s nasipa.