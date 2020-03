AKCIJA GORSKE SLUŽBE: Sportskog penjača sa povredom karlice izvukli iz nepristupačne klisure

Pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije u subotu su uspeli da spasu sportskog penjača, koji je pao na terenu oko Jelašničke klisure kod Niša.

Kako saznajemo, akcija spasavanja trajala je oko sat i po vremena, a spaseni muškarac zadobio je povredu karlice.

Inače, teren oko Jelašničke klisure je izuzetno nepristupačan, a akciju spasavanja otežavalo je i to što vozila tuda ne mogu da prolaze.

Sportski penjač je bio u društvu trojice prijatelja, koji su se Gorskoj službi za pomoć obratili u subotu oko 17 sati.

- Jedan od četvorice penjača je iz nekog razloga pao. Naši ljudi su zbog nepristupačnosti terena morali peške do njega - objasnila je portparolka GSS. - Kada su naši ljudi došli do njega, na nosilima su ga preneli do asfaltnog puta. Drago nam je što se sve dobro završilo - dodala je ona.

