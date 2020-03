DEDA ZLOSTAVLJANOG DEČAKA (6): Manijak mi je silovao unuka, zauvek ga treba zatvoriti

Tinejdžer (15) iz Niša, koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao druga i malog komšiju (6), toliko je zlostavljao dete da ga je bukvalno na rukama doneo do kuće u kojoj mališan živi, ispričao je deda napastvovanog deteta.

Podsetimo, tinejdžeru je određen pritvor do 30 dana jer je utvrđeno da je mališana slatkišima namamio u šumarak i seksualno se iživljavao nad njim.

- Popravljao sam zaprežno vozilo ispred kuće i uopšte nisam primetio kada je unuk nestao. On se inače uglavnom igra oko mene, a manijak ga je namamio slatkišima. Čuo sam neko šuškanje, okrenuo se i video da taj dečko silazi sa brda iza moje kuće, noseći unuka na rukama. Dete je zavapilo: „Dedo, dedo, ovamo“, a on ga je ispustio. Unuk je bio u takvim bolovima da nije mogao da stoji na nogama, klečao je i jaukao - ispričao je deda napadnutog deteta.

On je kazao i da mu je unuk ispričao šta se dogodilo, nakon čega se uputio u porodicu zlostavljača.

- Njegova baka me je napala i ponavljala da to nije tačno i da njen unuk to ne bi nikada uradio. Zvali smo Hitnu pomoć, koja je uplakano dete odnela u bolnicu. Sav je bio naduven, a ja sam jedva hodao dok sam ga nosio, hteo sam da se onesvestim. Strašno, cele noći nisam spavao. Očajan sam, kakav je to čovek, treba ga zauvek zatvoriti - ispričao je starac.

Da podsetimo, lekari su u bolnici konstatovali da dečak ima povrede od batinanja, ali i povrede anusa, koje ukazuju na silovanje. Dete je sa majkom zadržano u bolnici.

Komšije o napadaču KRADE I SKITA Komšije napadača kazale su da je on inače problematičan. - Šta kasnije očekivati od njega kada je sada uradio ovako nešto? Treba ga smestiti u zatvor. Dečak je problematičan, krade, skita, a stalno je na ulici jer pere šoferšajbne ispred Višeg suda - kazale su komšije.

Kurir.rs/ M. S. Foto: Shutterstock

