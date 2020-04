HAOS U NOVOM SADU: Zabarikadirao se u stanu sa ženom i decom i pretio da će ih ubiti

Večeras se na Limanu 3 u Šekspirovoj ulici na broju 11 dogodila prava drama. Za sada nepoznati muškarac zabarikadirao se u stanu sa porodicom i navodno pretio da će ih ubiti. Više na nsuzivo.rs

