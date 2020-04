ARKAN HTEO DA MI PODREŽE KRILA DA MU KASNIJE NE BI JEB*O MAJKU! Najzanimljvija svedočenja o Kristijanu BEZ CENZURE!

Golubović je osuđen 2010. zbog preprodaje heroina i nedozvoljenog držanja oružja. Kod njega je prilikom hapšenja ispred Crvke svetog Marka u Beogradu zaplenjeno 125 grama heroina.

Samo godinu i po dana ranije on je pušten iz zatvora u Požarevcu gde je izdržao kaznu od četiri godine zatvora zbog iznude 3.000 evra i kilograma zlatnog nakita od jednog bračnog para. Tada je rekao da namerava da objavljuje knjige i pravi izložbu svojih crteža. Ti planovi su pali u vodu, a sada namerava da se smiri i povuče.

Rođen je 1969. u Minhenu. Otac mu je završio na dugogodišnjoj robiji zbog teške pljačke. S majkom, stjuardesom u JAT, i sestrom kao dečak se vratio u Srbiju, na Zvezdaru.

Ime njemu i sestri dao je Ljubomir Magaš, poznat kao Ljuba Zemunac. I to je ono u najkraćem. Ipak, ovde ga mnogi znaju i po tome što je učestvovao u rijalitiju "Farma". Mi smo vam izdvojili najzanimljivija svedočenja o Kristijanu kao i ono što je sam Golubović govorio.

Ulemek o Kristijanu

Nekadašnji oficir Srpske dobrovoljačke garde i stric Milorada Ulemeka Legije, Mihajlo Ulemek, ispričao je kako je prvi put upoznao Kristijana Golubovića i otkrio da li je Goluboviću Arkan nudio čin pukovnika. On je ispričao za Balkan info da su ga zvali da skloni negde Kristijana, koga do tada nikada nije video, jer Golubovića traži policija od kad je pobegao sa suđenja

"Zovu me, kažu on je natekao sav... Prvi put sam ga video. To je konjina jedna velika, jak, visok, leđa ko u slona, nos orlasti... On nije imao šta da radi u zatvoru pa je trenirao... On kad je iskočio iz suda natekle mu i ruke i noge. Imam jednu babu u Golubincima. Ona je svim fudbalerima rešavala iščašenja i prelome. Mi njega ne smemo kod lekara", priča Ulemek. Prema njegovim rečima on je Kristijana stavio u džip i pravac za Staru Pazovu.

Odem kod te baba Stane u Golubincima. Kad je njega baba Stana videla reče - "Mile moj, de si ovoga našo?" On je imao 17 iščašenja, nijedan prelom. Svih 17 ona je sanirala za dva dana. On nije rekao "jao". Odma je zvao Batu Trlaju i Mastifa. Posle 10-ak dana je trčao kao da ništa nije bilo. Posle odlazio na bazen. On ko cirkus, onako istetoviran, deca trče za njim", priča Ulemek.

Jedan dan Ulemeku u kuću uleću Kristijan i Golub i kažu kako je policija blokirala Novu Pazovu. "Odvedem ih u Banovce, uveče Kristijana stavim u kola i opet za Erdut. On tamo napravi sranje, postrojavao i tukao vojnike. Zove Arkan, jebe majku i meni i Legiji.

"Vraćaj onu stoku odande da vas ne pobijem", vikao Arkan.

Setim se nekog Gline iz Bačke palanke. Dovedem Kristijana kod njega i ostavim. Prošlo mesec i po dana i zove me Glina kaže policija traži Kristijana a traži i tebe. I ja odem tamo", priča Ulemek.

Ti policajci mi kažu da treba da kažem Kristijanu da dođe jer je red da se stavi tačka na sve to.

"Koliko je odležo toliko će biti osuđen. Reko neću da ga prodam. Ali mi je taj što je bio neki načelnik obećao da će biti onako kako je rekao. Samo će, kaže, prenoćiti a bićeosuđen na onoliko koliko je odležo. Dođe on sa sve magnumom za pojasom. Ja mu sve ispričam. Pita načelnika jel mu garantuje, ovaj kaže - garantujem. "Ne bude li tako, robijo sam ja 5 godina u samici u Nemačkoj odrobijaću i ovo. Al kad izađem prvo ću ti ubiti ženu i decu pa tebe", rekao mu Kristijan", ispričao je Ulemek.

Ujutru je otišao u Četvrti opštinsi sud na NBGD.

"Obezbeđenje je bilo veliko. Ušao sam unutra. Potpiso je zapisnik, oslobođen, otišli kod mene u kafanu proslavili i posle se rastali. Posle smo se jednom videli kad je bio ranjen u nogu. Zvao me da dođem. Ja dođem, uđem u zgradu al nema struje. Došao ja do 6-7 sprata, kažem ja ovom njegovom dokle idemo - kaže on idemo do 17. sprata. Kad smo došli ja jedva dišem, a Kristijan se smeje. Pa reko što se smeješ? A on mi kaže - Pukovniče ja sam preključe ranjen a noćas sam 4. puta trčao gore dole. To je životinja. Ja mu jedino zameram što laže. To što je pričao da je bio na ratištu, to laže. Ne mora toliko da laže. Nikad mu Arkan nije nudio čin pukovnika", ispričao je Ulemek.

O sukobu sa Arkanom

Golubović je u jednom intervjuu ispričao kakav je odnos imao sa Željkom Ražnatovićemn Arkanom i kako se jedno vreme nije odvajao od telohranitelja.

"Ja sam sa Arkanom bio u večnom sukobu i rivalstvu. On je bio moćniji, ali nije mogao da ubije. Hteo je da mi podreže krila dok sam još mlad da mu kao stariji ne bi jeb.. majku. Ali ja sam znao za sve njegove pucače i metode da mi naudi i nije mi ništa mogao" - prisetio se sukoba sa Željkom Ražnatovićem Golubović u intervjuu za Jutarnji list.

Kristijan je ispričao i kako se nikada nije odvajao od telogranitelja.

"Ja sam bio najluđi vozač u Beogradu. Za mene nije bilo crvenog ni pešačkog. Ali i mene su smorili, ovo je strašno", kaže i tvrdi da je uvek bio okružen s desetak naoružanih telohranitelja i imao blindirani automobil.

"Oni koji su me zvali curicom danas su pokojni, a ja ću se paziti do kraja života. Uvek ima neki klinac koji da se dokaže i zapuca na mene. Ali ako me neko upuca nakon pedesete, reći ću mu: budalo ubio si starca. Ne želim da živim večno kao kornjača. Još 15-20 godina i meni dovoljno", poručio je tada Kristijan.

O zlatnoj kajli od skoro 3 kilograma

Kristijan je otišao kod zlatara i odneo 5 kilograma zlata i dragog kamenja, među kojima se moglo naći dijamanata, brilijanata, rubina, safira, smaragda...

"Napravi mi lanac da piše Kristijan od rebra do rebra, da ima dole kuku i da napravimo jednog goluba velikog, svog da ga optočimo dragim kamenjem. Napravi mi nešto što nema u istoriji zlatarstva", rekao je Golubović zlataru, ali on ga je odbio, rekavši da to tehnički ne može da izvede.

Kristijan je želeo da slova budu veličine pola dlana i da budu složena tako da mogu da se savijaju, ali zlatar to nije mogao da uradi.

Međutim, uspeo je da napravi kalup u koji je kilogram i nešto zlata istopio i sipao i napravio ono KRISTIJAN, pa je brusio sa svih strana. To je ostalo kruto u formi, ali je napravio sa strane ploče gore. Taj lanac je imao 2 kile i 850 grama.

"Kasnije smo ja i moji drugovi uzimali lanac, kačili ga na nešto, hvatali za oba kraja i radili zgibove na njemu tako da je pukao na slovu T", otkrio je Kristijan, a onda je dodao da je lanac ima tužnu sudbinu.

"Taj lanac je, nažalost, jedna loša žena u mom životu, uhvatila i iskomadala da se ne bi prepoznao i prodala ga je. Znači, čist interes, čista krađa, čista prevara, čista izdaja", zaključio je Golubović.

Jedna je majka

Poslednje godine za Kristijana nisu bile lake – dve godine nakon rođenja ćerke pisalo se da je pred razvodom, a u januaru prošle godine je izgubio majku Milanku Mimu Golubović. Goluboviću je bilo dopušteno da prisustvuje sahrani majke na beogradskom groblju "Lešće".

Kristijan Golubović je više od decenije proveo iza rešetaka u zatvorima u Nemačkoj, Italiji, Grčkoj i drugim zemljama.

Srbiji je po međunarodnim poternicama isporučivan dva puta - iz zatvora u Dizeldorfu 1993. godine i 2003. godine iz grčkog, gde je bio osuđen kao šef jugoslovenske mafijeu Atini.

