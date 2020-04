KRVAVI APRIL! MESEC MAFIJAŠKIH OBRAČUNA: Mnogi su platili glavom godinama unazad! Likvidacije koje su UZDRMALE PODZEMLJE

Godinama unazad svedoci smo brojnih mafijaških obračuna u Srbiji, ali i inostranstvu, a u kojima su glave izgubili mnogi viđeniji kriminalci ovdašnjeg podzemlja, ali i članovi njihovih porodica, koji se nisu dovodili u vezu sa kriminalom. Interesantno je to da su neki od njih živote izgubili upravo u mesecu aprili, a sudeći po događajima koji su usledili nakon svake od tih likvidacija, četvrti mesec u godini kao da predstavlja prekretnicu u životu podzemlja.Posle gotovo svake „aprilske likvidacije“ usledile su osvete i još prolivanja krvi.

foto: Privatna Arhiva

Dejan Stanimirović Markos

Vodio „Balkasnki kartel“ 1. april 2020. – Dejan Stanimirović Markos (45), koga je kolumbijska policija označila kao jednog od vođa „Balkanskog kartela“ nastradao je u kući svog prijatelja, koji je iste večeri likvidiran, a tamošnji istražitelji smatraju da je on u Kolumbiju došao kako bi „nadgledao“ pošiljku kokaina, koja je trebalo da stigne u Evropu. Međutim, zbog pandemije koronavirusa nije mogao da napusti zemlju, pa je nekoliko dana boravio u njoj. Iako je kolumbijska policija Stanimirovića označila kao jednog od viđenijih narko-bosova, koji je iz Južne Amerike u Evropu švercovao tone narkotika, njegov advokat oi porodica demantovali su ove navode, tvrdeći „da je Dejan bio sportista, karatista, te da nikada nije osuđivan“.

foto: Privatna Arhiva

Ivan Đorđević Žuća

Likvidiran u Južnoafričkoj Republici 9. april 2019. - Ivan Đorđeviž Žuća (59), jedan od vođa srpskog podzemlja u Južnoafričkoj Republici likvidiran je u Johanezburgu, a njegovu smrt zabeležile su kamere.

Ubice su sačekale da se Đorđević doveze do ulaza u luksuzni stambeni kompleks, a onda su kolima prišli njegovom autu. Jedan egzekutor je izašao i počeo da rešeta, dok se Đorđeić dao u beg, ali nije uspeo. Posle Đorđevićevog smaknuća spekulisalo se da je on još jedna žrtva u ratu naše i bugarske mafija u JAR i to navodno zbog krađe 20 kilograma kokaina.

foto: Printscreen

Veselin Vesko Vukotić

Izrešetan na kućnom pragu 20. april 2019. – Veselin Vesko Vukotić (69) otac Jovana i Igora Vukotića, koje je crnogorska policija označila kao vođe „škaljarskog klana“ izrešetan je na kućnom pragu u kotorskom naselju Dobrota.

Istražitelji sumnjaju da je Veselin likvidiran iz osvete njegovim sinovima, pošto on sam nije imao dosije i nije važio za osobu s one strane zakona. Iako je istraga od samog početka usmerena ka ratu „škaljarskog“ i „kavačkog“ klana, ubice, nalogodavci, kao ni pravi motiv livkidacije nisu još uvek otkriveni.

foto: Facebook Printscreen

Milo Ilić

Ubio ga plaćenik 29. april 2019. - Milo Ilić (28), označen kao pripadnik "kavačkog klana" izrešetan je u Podgorici. Njemu je, dok se kretao ka svom automobilu, nakon što je izašao iz kladionice, na ulici prišao plaćeni ubica i na njega ispalio više hitaca.

Policija je nekoliko meseci kasnije u Novom Sadu uhapsila Marjana Vujačića (35) zbog sumnje da je likvidirao Ilića, kao i Jugoslava Cvetanovića u Vranju, Gorana Tasića Gokčeta u Amsterdamu i Veska Kalezića u Podgorici. Suđenje optuženom Vujačiću je u toku.

foto: Facebook Printscreen

Luka Radulović

Glavom platio batine 18. april 2018. - Luka Radulović (37) ubijen je u jednoj pivnici ispod Brankovog mosta u Beogradu. Pažnju javnosti privukao je u septembru 2017. kada je presekao kolonu predsednika Srbije na Topčiderskoj zvezdi i to "bentlijem" fudbalera Ivice Dragutinovića. Kasnije je bio dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima.

Zbog sumnje da je ubio Radulovića 23. avgusta prošle godine uhapšen je Miloš Đorđević (33), blizak ozloglašenom klanu Amerika. On je uhapšen u Kanu, a sumnja se da se sa ubijenim Radulovićem potukao nekoliko meseci pre zločina, te da Raduloviću nije mogao da oprosti batine.

foto: Privatna Arhiva

Milan Đuričić Miki

Arkanov ubica bio jak igrač južnoafričkog podzemlja 25. april 2018. - Milan Đuričić Miki (48), koji je u Srbiji bio osuđen za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, likvidiran je u Johanezburgu, kada su nepoznate ubice u njega ispalile više hitaca, dok je u svojim kolima čekao da se upali zeleno svetlo na semaforu. Đuričić je iz Srbije pobegao u oktobru 2006. godine uoči izricanja presude za Arkanovo ubistvo u hotelu „Interkontinetal“ 15. januara 2000. godine. Đuričić je pobegao zajedno sa Dobrosavom Gavrićem, koji je osuđen kao direktni izvršilac ubistva u „Interkontinentalu“. Miki je navodno u JAR postao jedan od ključnih igrača u podzemlju, navodno je ušao u poslove sa trgovinom drogom i oružjem, a finansirao je Gavrićevu odbranu pred tamošnjim sudom.

foto: Printscreen

Jovica Radonjić

Kamere snimile likvidaciju 8. april 2015. - Jovica Radonjić (35) izrešetan je ispred zgrade u kojoj je živeo na Zvezdari u Beogradu. Tada je sa njim bio i njegov prijatelj Miloš M., koji je teško povređen. Tek nakon pet godina otkriveno je da iza ubistva stoji Dejan Mitrović (42), koji se od 2016. nalazio na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugih krivičnih dela. Mitrović je sačekao Radonjića koji se vraćao iz rodne Kule i ispalio više hitaca u njega i njegovog prijatelja, a kamere su snimile zločin. Radonjić i osumnjičeni Mitrović se nisu poznavali, a sumnja se da je Mitrović počinio zločin kako bi prebio svoje nagomilane dugove prema jednom kriminalnom klanu.

foto: Printskrin / You Tube

Rade Rakonjac

Izrešetan u kafiću 2. april 2014. - Rade Rakonjac (52) nekadašnji telohranitelj Željka Raznatovića Arkana i prijatelj Luke Bojovića, ubijen je iz automatskog oružja dok je sedeo u bašti jednog beogradskog kafića. Napadač maskiran fantomkom i u maskirnom odelu, prišao je stolu za kojim je on sedeo sa Stojanom Novakovićem i Goranom Ristanovićem i otvorio vatru, a nakon toga pobegao "alfa romeom". Rakonjčevi prijatelji su povređeni u pucnjavi, a automobil kojim je napadač pobegao nakon likvidacije, samo 20 minuta kasnije zapaljen je na Voždovcu. Ubistvo Rakonjca nije rasvetljeno.

foto: Privatna Arhiva

Nikola Bojović

Ubica osuđen na 35 godina 29. april 2013. - Nikola Bojović (39), brat Luke Bojovića (47), ubijen je u Ulici carice Milice dok je išao u pekaru da kupi doručak svom bolesnom ocu Vuku Bojoviću, tadašnjem direktoru Beo zoo vrta. Napadač je u njega u sedam sati ujutru, naočigled brojnih poznanika, ispalio više hitaca, od kojih je Bojović preminuo na mestu. Kao naručilac ubistva označen je Slobodan Šaranović, kao direktini izvršilac osuđen je Saša Cvetanović, zvani Pitbul (39), dok je njegov pomagač bio Ratko Koljenšić (43). Specijalni sud osudio je Cvetanovića na 35 godina, Koljenšić je u odsustvu osuđen na 30 godina zatvora. Nikola Bojović nije bio iz sveta kriminala, a sud je utvrdio da je sada pokojni Slobodan Šaranović naručio njegovo ubistvo iz želje za bolesnom osveto Luki Bojoviću, sa kojim je bio u dogogodišnjem sukobu. Luka Bojović je u španskom zatvoru od februara 2012, gde izdržava kaznu od 18 godina.

Kurir.rs. - Branka Travica

Kurir