UDOVICA ŽRTVE SRPSKOG MONSTRUMA PRETI: Tužiću Italiju jer nije proterala tog SERIJSKOG UBICU i sprečila zločin!

Udovica Davida Fabrija, prve žrtve Igora Vaclavića, rodom iz Subotice, poznatog i kao Igor Rus i Igor Srbin, tužila je državu Italiju zbog ovog serijskog ubice, koji na duši nosi pet života!

Supruga ubijenog Fabrija navela je u tužbi protiv Italije „da je Vaclavić u momentu ubistva njenog muža bio poznat policiji i robijao više puta, a zbog toga nije bio proteran iz Italije“.

- On je od 2007. godine, kada je izašao iz zatvora, do 2015. počinio više krađa, pljački i pokušaj ubistva. Nakon jednog izlaska iz zatvora bio je u centru za identifikaciju i proterivanje, ali je tada smislio lažno ime i predstavio se kao državljanin Rusije, iako ta zemlja nikada nije potvrdila da je on njihov državljanin.

Tako je, umesto da bude proteran, ostao u Italiji do 1. aprila 2017, kada je u baru ubio Davida Fabrija. Da je na vreme bio proteran iz Italije, zločin bi bio sprečen - navodi se u udovičinoj tužbi i dodaje se „da je u ovom slučaju postojala nepažnja države“.

Odšteta porodicama žrtava MORA DA PLATI 2,8 MILIONA EVRA Sud u Španiji odlučio je da Igor Vaclavić plati odštetu porodicama svoji žrtava u Španiji, i to u iznosu od 2,8 miliona evra. - Sud je utvrdio da je ta suma dovoljan ekvivalent za trostruko ubistvo - preneli su španski mediji. Nekada najtraženijem srpskom beguncu u Španiji se sudi zbog ubistva dva pripadnika Civilne garde i jednog farmera, dok je pred sudom u toj državi početkom godine osuđen na 21 godinu zatvora zbog dvostrukog pokušaja ubistva.

Vaclavić je posle ubistva Fabrija u Italiji ubio i šumočuvara Valerija Verija, posle čega je više meseci bio u bekstvu. Uhapšen je u Španiji, gde je ubio još troje, a ranio dvoje. Za zločine u Italiji osuđen je na doživotnu robiju, a na istu kaznu nedavno je osuđen i u Španiji.

