SVEDOK O VEZI POLICIJE I CRNOGORSKOG KLANA: Policajac video atentatora na Zvicerovu ženu, a kasnije prepoznao U MEDIJIMA

U okviru istrage protiv Jovana Vukotića saslušan je policajac koji je bio očevidac pokušaja ubistva Tamare Zvicer na koju je, prema optužnici, iz automobila pucao upravo Vukotić i to dok je u kolima bila sa maloletnim detetom.

Policajac, kako prenosi list Dan, rekao je da je prepoznao jednog od napadača na Tamaru Zvicer, suprugu Radoja Zvicera, jednog od vođa kavačkog klana koji je u utorak teško ranjen u Ukrajini. On je istakao da je napadača prepoznao na fotografiji objavljenoj u medijima. O tome je, kako prenosi ovaj list, obavestio kolegu u kotorskoj policiji, međutim tvrdi da ga tim povodom niko nikada nije pozvao.

U iskazu koji je ovaj svedok dao tužilaštvu, navodi se da je inspektora koji je od njega uzimao izjavu tim povodom usred saslušanja zvao Igor Božović, jedan od navodnih vođa „kavačkog klana“. Kako se navodi u iskazu, inspektor koji ga je saslušavao dao je Božoviću imena svedoka i kazao mu da će "sve biti u redu".

Policajac svedok tvrdi da je dobro zapamtio lik čoveka koji je pucao na Tamaru Zvicer i da to nije Jovan Vukotić, kojem se to krivično delo stavlja na teret. Policiji su tada događaj prijavili građani, navodeći da je došlo do pucnjave, ali da nisu videli da li je neko pogođen. Sa Zvicerovom suprugom tada je navodno bilo i njihovo maloletno dete.

Svedok je pred tužiocem kazao da se seća pucnjave na Tamaru Zvicer i da se to desilo kada se sa jednim članom familije vraćao iz Budve. Kada je sa tom osobom došao u Kotor, zaustavili su se kod jedne prodavnice u naselju Dobrota. Nakon toga su krenuli kući, a u istom pravcu ispred njih je krenulo i crno vozilo „audi“ podgoričkih tablica, a koje je prethodno bilo zaustavljeno iza njega dok je čekao člana familije koji je bio u prodavnici.

Kako je ispričao, nisu prošli ni pet-šest metara kada je „audi“ presekao put vozilu metaliksive boje. Nakon toga, kako tvrdi, otvorila su se vrata vozača i suvozača na „audiju“, a suvozač je izašao iz automobila i preko krova dva puta pucao ka metaliksivom vozilu u kom se nalazila supruga šefa kavačkog klana.

Svedok je kazao da se momak koji je ispalio hice nakon toga okrenuo ka njemu i nekoliko sekundi su se gledali u oči, pri čemu je vozač galamio na tog momka, ali nije izlazio iz auta. Potom je momak koji je pucao ušao na mesto suvozača, nakon čega su se brzo udaljili u pravcu naselja Sveti Vrači.

Svedok je istakao da je zapamtio tablice „audija“ i da je kazao saputniku, koji je bio s njim i svedočio događaju, da pozove policiju i da im broj tablica. Odgovarajući na pitanje tužioca, on je rekao da ne zna ko je bio u autu na koje je pucano, te da je jedino što je video to da ga je vozila ženska osoba.

Tamara Zvicer u tužilaštvu tvrdila da je videla Vukotiće Tamra Zvicer je 27. maja 2016. godine pred višim tužiocem kazala da se na saslušanju u policiji povodom napada koji se desio četiri dana ranije bojala da ispriča policiji sve detalje i kaže imena osoba koje su pucale. Pojasnila je da je strahovala za svoju bezbednost. Kako je ispričala tužiocu, kada je krenula vozilom niz ulicu, „audi“ je krenuo prema njoj, a kada joj se to vozilo približilo, na mestu suvozača je videla Veselina Vukotića. Kazala je da je vozač „audija“ neposredno pre mimoilaženja „cimnuo“ auto i tada je videla da vozilom upravlja Jovan Vukotić. – Nas dvoje smo se pogledali oči u oči i dobro sam ga videla. Razdaljina između naših vozila je bila veoma mala. Tada sam videla njegove ruke na volanu i da nosi crne rukavice. Kada smo se mimoilazili, videla sam da se i njegov otac Veselin nagnuo i pogledao me – rekla je tada Zvicer.

Svedok tvrdi da je na poslu pretrpeo mnogo loših stvari zbog ovog slučaja i da je sebe i familiju doveo u opasnost. Kazao je i da je dobro zapamtio osobu koja je stajala ispred njegovog vozila, držala pištolj u desnoj ruci i gledala ga pravo u oči i, kako smatra, samo pukom srećom nije odlučila da rani ili ubije njega i osobu koja je bila s njim i takođe sve videla. Kako je istakao, to lice nikada ne može da zaboravi, posebno zato što nije bilo maskirano.

Svedok je kazao da je osećao strah za svoju bezbednost, te da je pokušao da razgovara sa kolegama i nadređenima, ali da niko nije imao sluha za njegov problem. Nekoliko meseci nakon pucnjave, u januaru 2017. godine, desilo se ubistvo u Budvi, kada su u međusobnom obračunu ubijene dve osobe. Policajac svedok je izjavio da se šokirao kada je u medijima video fotografiju jednog od ubijenih, Predraga Ilinčića, a kojeg je prepoznao kao osobu koja je preko krova „audija“ pucala u sivo vozilo!

Dodao je da nema potrebe da opisuje osobu koja je pucala, jer je njegova fotografija izašla u medijima kada je ubijen. Naglasio je da od ovog događaja nikome više ne veruje, sem jednoj osobi u policiji kojoj je rekao da je Ilinčić pucao iz „audija“. Taj kolega ga je potom obavestio da će ga zvati u Podgoricu da ispriča kako je prepoznao to lice, ali ga dosad niko nije zvao tim povodom.

– Ne možete da zamislite kako se od tog trenutka osećam... kada moj kolega policajac u našim policijskim prostorijama ovako javno i na ovakav način razgovara sa nekim za koga svi u policiji držimo da se kotira kao jedna od vođa takozvanog kavačkog klana. Zbog toga nikome više ne verujem – kazao je svedok i dodao da ovo što je ispričao tužiocu nije rekao nikome ranije, osim kolegi kojem je verovao. Tvrdi da je dosad ćutao samo iz bezbednosnih razloga i da ga ovo dugo pritiska.

Kurir.rs/Dan

Foto printscreen

Kurir