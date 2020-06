SRBIN BRUTALNO TUKAO TRUDNU ŽENU: Osuđen u Francuskoj na šest meseci uslovnog zatvora

Srpski državljani osuđen je na šest meseci uslovnog zatvora 2. juna u Francuskoj, zbog nasilja nad suprugom koju je tukao pesnicama po licu u sedmom mesecu trudnoće, prenose tamošnji mediji.

Kako navode mediji, bračni par sa decom živi u Neversu još od 2008. godine. Ova porodica u Francuskoj živi od socijalne pomoći.

Teške optužbe

- Bračni par često je imao probleme, a poslednji put su se pobili zbog njene ljubomore. Srbin ju je pretukao u sedmom mesecu trudnoće. Izudarao ju je po licu i bila je sva plava od njegovih pesnica. Otišla je u bolnicu i prijavila nasilnika - prenose francuski mediji. Srbi su se na sudu našli 2. juna.

- Muž me vara i svaki put kada dolazi sa posla njegova garderoba i on mirušu na druge žene. Muž me tera i da prosim. Jednom prilikom pozvala sam svog brata, na mesto gde je trebalo da prosim. Tu se dogodila svađa između mog muža i brata koja je kulminirala uvredama i psovkama - izjavila je ona na sudu i dodala:

- U tom trenutku parkirao se crni automobil iz koga su izašla suprugova četri prijatelja i jedan od njih me je udario u stomak - rekla je ona. Međutim, ove optužbe su odbačene, jer policija nije uspela da nađe ni taj automobil, ni te ljude. - Radim na mestu gde ima žena. Čim dođem kući, supruga je ljubomorna i optužuje me. Ako se tuširam, kaže da je to kako bi uklonio njihov miris. Ako odem u krevet, kaže da je to zato što mi je dosadilo da ih imam - branio se srpski državljanin na sudu.

Lupao glavom o zid

Srbin dok je boravio u pritvoru stalno je izazivao nemire u ćeliji. - Lupao je glavom od zid i čuvari su bili prinuđeni da mu stave kacigu na glavu kako je ne bi razbio na kraju. Progutao je čak i deo video kamere koja se nalazila u ćeliji - navodi se tamošnjim medijima i dodaju: - Sud je na kraju oslobodio optuženog za uvrede i pretnje, ali ga je proglasio krivim za nasilje u porodici. Srbin je osuđen na šest meseci zatvora, ali mu je zabranjeno da bude u kontaktu sa majkom svoje dece i mora da pohađati kurs za prevenciju porodičnog nasilja.

Kurir.rs / B. T. / Foto: Shutterstock

