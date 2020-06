STRAVIČAN ZLOČIN! UBIO BRATA ZBOG NASLEDSTVA Majka: Znala sam da mi je usmrtio sina

V. D. (33) iz Niša uhapšen je zbog sumnje da je ubio brata od strica Slavoljuba Dinića (51), a njegovo telo zapalio.

Stravičan zločin dogodio se 27. decembra prošle godine na izletištu Kamenički vis kod Niša. Kako saznajemo, V. D. je ubio brata zbog spora oko nasledstva.

Ljubinka Dinić, majka ubijenog Slavoljuba, sve vreme je govorila da je upravo V. D. ubio njenog sina, a policija je šest meseci nakon ubistva uspela da prikupi dovoljno dokaza i uhapsi osumnjičenog!

Slavoljub Dinić

Lažni kupac

- Kada je došla policija, ja sam posumnjala da ga je ubio deverov brat. Najgore mi je od svega to što je posle nedelju dana sa ocem došao da mi izjavi saučešće. Motiv zbog kog je moj sin ubijen je stara kuća od koje je i moj sin dobio trećinu. On s tom kućom nije planirao ništa da pravi, ali je želeo da ima nešto od svog oca. Šest meseci ne spavam jer mi je sin ubijen u najboljim godinama. Znala sam od prvog trenutka da niko drugi nije imao motiv da mi tako svirepo ubije sina. Sada kada je uhapšen, nije mi lakše, strašno je saznanje da je brat podigao ruku na brata - kaže Ljubinka Dinić za Kurir.

Kako saznajemo iz istrage, V. D. je krajem decembra prošle godine zvao brata Slavoljuba i lažno se predstavio kao kupac džipa njegove ćerke.

- Slavoljub, koji je inače radio u jednoj firmi za obezbeđenje, bio je u to vreme van Niša. u svojoj vikendici na Staroj planini, a ranije je objavio oglas o prodaji vozila. V. D. je Slavoljuba tri puta zvao kako bi navodno video kola. Slavoljub je odlučio da se vrati u Niš, ne sluteći da ga je brat namamio. Najpre je svratio kući i rekao majci da će kod kafane u naselju Durlan da se nađe s kupcem koji želi da se provoza nekoliko krugova i proba džip - navodi izvor iz istrage i dodaje:

- Majka je bila skeptična i upozorila ga da je sumnjivo to što je susret zakazan u devet sati uveče i predlagala da to obavi sutradan. Dinić je ipak otišao, a Ljubinka je pokušala da se čuje s njim preko mobilnog već oko deset sati naveče, ali se on nije javljao. Kako se njen sin nije pojavio ni do jutra, majka je prijavila njegov nestanak policiji.ž

Ljubinka Dinić

Leš ugljenisan

Klupko je počelo da se odmotava kada je u potragu za Slavoljubom na zahtev majke pošao suprug njene unuke.

- Uspaničena majka je posle dva sata pozvala unuka i saznala da je njen sin Saša pronađen mrtav. Policija je našla telo na izletištu Dabilo ispod Kameničkog visa. Leš je bio ugljenisan i obdukcijom je ubrzo utvrđeno da je Slavoljub najpre dva puta uboden nožem u vrat, a potom mu je glava smrskana. Telo je spaljeno kako ne bi mogao da se utvrdi identitet - priča naš izvor.

Slavoljubova majka je sve vreme bila uporna i usmeravala policiju ka rođaku. Nastavljen je operativni rad, koji je policiju doveo do rođaka. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom će biti priveden u Više javno tužilaštvo. Veruje se da je osumnjičeni imao pomagača.

HRONOLOGIJA V. D. pozvao telefonom Slavoljuba i lažno se predstavio kao kupac džipa

Slavoljub se vratio u Niš iz vikendice sa Stare planine

Majci rekao da ide da se vidi s kupcem i otišao i pored njenog upozorenja da je kasno

Posle dva dana nađeno ugljenisano Slavoljubovo telo u izletištu kod Niša

Nesrećni čovek izboden nožem, glava mu smrskana, a leš spaljen

