MIHAJLO OSTAVIO SVE U ŠOKU POSLE STRAVIČNE NESREĆE KOD KULE: Komšinica vozača auta smrti otkrila kakav je u stvari

Mihajlo Sabadoš (23) koji je vozio "reno megan" u kome su stradale Tatjana Gudž (15), Marija Fekete (17) i Božidarka Đukić (23), ostavio je svoje komšije i prijatelje u šoku nakon ove tragedije.

Naime, meštani Ruskog Krstura kažu da znaju kako je porodicama nastradalih devojaka, ali ističu da im je žao i Mihajla, za koga imaju samo reči hvale.

- On nije pio, niti je ikada pravio bilo kakve probleme. Povučen je i vredan mladić, koji je zaradio da kupi sebi kola. Možda mu je to bilo prvi put da se napio, i eto šta se desilo. Njegovi otac, majka i sestra su skrhani od tuge, zatvorili se se u kuću, jer im nije ni do čega. Otac je srčani bolesnik i nedavno se jedva izvukao. To je crna sudbina - rekla je komšinica porodice Sabadoš.

Podsetimo, Mihajlo Sabadoš saslušan je juče pred Višim tužilaštvom u Somboru.

Kako nezvanično saznajemo, mladić se branio ćutanjem, a tužilaštvom je zatražilo određivanje pritvora do 30 dana.

