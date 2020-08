SUĐENJE KRIMINALNOJ GRUPI IZ MLADENOVCA: Tocilo nije hteo da se brani, u sudnici je danas samo jednu rečenicu rekao

Mladen Novaković Tocilo iz Amerića kod Mladenovca, koji je optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja se bavila švercom kokaina i heroina, odbio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da iznosi odbranu, ali je kratko rekao da nije kriv i da ne želi ni da odgovara na bilo kakva pitanja.

- Poštovani sudija i članovi veća, iskoristiću svoje zakonsko pravo da se branim ćutanjem - bilo je sve što je Novaković rekao danas u sudnici.

Jedini koji je danas pred sudom odlučio da detaljno govorio o švercu droge bio je optuženi Velibor Cvetkov koji je na početku izlaganja, obraćajući se veću izjavio da je čitav život radio pošteno i da "kriminal nije njegova opcija". On je međutim, u sudnici priznao da je prevozio pakete iz Niša u Madenovac u kojima je tvrdio da ne zna šta je bilo, i prepoznao Tocila kao čoveka "sličnog onom kom je predavao pakete na naplatnoj rampi u Mladenovcu".

- Žao mi je što sam ovde. Stojim čista srca, obraza, ruku, pa čak i noktiju. Trunke umešanosti moje u ovome nema. Ni u jednom trenutku nisam znao da se radi o nečemu strašnom. Nisam znao ni da je u paketima koje sam prevozio nešto strašno. Nikada nisam i neću smatrati da sam član nekakve grupe, naročito ne ovakve kakvu opisuje tužilac - kazao je Cvetkov, koji je optužen da je prevozio kokain i heroin iz rodnog Niša u Mladenovac.

Iznoseći odbranu, Cvetkov je detaljno opisao svoj "posao", tvrdeći da Tocila nije poznavao niti primao bilo kakva naređenja od njega.

- On je za mene "iks" u matematičkoj jednačini - kazao je Cvetkov, navodeći da je u posao ušao kao "muva bez glave", jer je pozajmio 2.000 evra na kamatu od čoveka iz Niša, čije ime nije želeo da otkrije.

- Novac me je naterao da uđem u ovu priču. Čovek koji mi je pozajmio novac bio je siguran da ću da mu ih vratim. Znao je za moje probleme, da mi je sin u zatvoru - ispričao je on tvrdeći da nije imao novca da vrati, ali da mu je taj čovek ponudio da mu preveze nekoliko tura paketa do Mladenovca i ponudio mu za to 150 evra po turi.

BOGATSTVO: Podno grejanje za kokoške Mladen Novaković, zvani Tocilo, koji se optužnicom Tužilaštva za organizovani kriminal, da je organizovao grupu koja se bavila švercom narkotika iz Turske u Srbiju, uhapšen je u noći između 13. i 14. novembra prošle godine. Lisice na ruke su mu stavljene u šumi, nedaleko od Mladenovca , gde je 33 kilograma heroina izuzetne čistoće pakovao u „štek". Zbog sumnje da su radili za njega, istovremeno su uhapšeni Nikolić i Cvetkov. Ostatak droge koji je oduzet od okrivljenih, pronađen je dan kasnije, sakriven u specijalno napravljenim burićima zakopanim i prekrivenim zemljom. Inače, na Novakovićevom imanju policija je otkrila pomoćne objekte za životinje u koje je uložio navodno preko 50.000 evra, a u kokošinjac je ugradio i podno grejanje i platio umetnika da ga oslika.

- Kada sam prvi put krenuo za Mladenovac, čovek iz Niša mi je dao paket veličine sudsko-advokatskog rokovNika. Rekao mi je da će me, kada prođem naplatnu rampu, čekati jedan čovek. Pitao sam ga kako ću ga prepoznati, a on mi je rekao "ne brini, prepoznaće on tebe". Kada sam stigao, čovek iz auta mi je mahnuo, izašao i ja sam krenuo za njim. Posle izvesnog vremena skrenuli smo u neku šumu. Ušao sam u nju s velikim strahom. Ne sramim se da priznam da je bilo jezivo. Predao sam mu paket i na isti način sve uradio još pet puta - ispričao je Cvetkov.

- Znate li ko je čovek kojem ste predali paket? Ima li ga ovde u sudnici? - pitao ga je sudija Vadimir Duruz.

- Želim da budem iskren, precizan, da ne pogrešim. On mi je najsličniji tom liku - kazao je Cvetkov i rukom pokazao na prvookrivljenog Novakovića.

