HOROR DETALJI SILOVANJA MLADIĆA U BELOJ CRKVI: Nasilnik ga brutalno pretukao šipkom, pa zlostavljao, a ovo je razlog napada

Pančevac N. M. (21) uhapšen je zbog sumnje da je u ponedeljak u Beloj Crkvi pretukao i silovao mladića (19), navodno kako bi mu se osvetio zbog sukoba koji je oštećeni imao s njegovim bratom.

Pili pivo

Lisice su juče, i to naočigled novinara Kurira, stavljene i M. N. (21), u čijoj sobi se desio zločin. On je, kako se sumnja, pobegao zajedno sa N. M, ali se juče vratio u svoj stan. Dok su ga policajci privodili, njegovi rođaci su vikali: "Nije on kriv, ne stavljajte mu lisice".

- Žrtva i uhapšeni se poznaju. U ponedeljak su se našli u parku, kupili su pivo i otišli u sobu M. N. Tamo su pili i slušali muziku - prepričava izvor i nastavlja: - N. M. je zgrabio šipku. Udarao je žrtvu po telu. Navodno se razbesneo jer se setio da je oštećeni ranije tukao njegovog brata.

Prema rečima izvora, posle batina usledilo je i seksualno zlostavljanje.

- Primorao ga je da ga oralno zadovoljava, a potom ga je i silovao. Isprebijani mladić nije imao snage da se brani. Pošto je završio sa iživljavanjem, N. M. je pobegao, a žrtva je uspela da ode u dom zdravlja i potraži pomoć - kaže izvor.

Lekari su mu konstatovali teške povrede, kao i one nastale silovanjem, i pozvali su policiju.

- Žrtva je ispričala šta se desilo i gde. Potraga je odmah počela i N. M. je ubrzo uhapšen u Pančevu. Priznao je da je pretukao i silovao momka - objašnjava sagovornik:

Problematičan

- Uloga drugog uhapšenog tek treba da se utvrdi. On tvrdi da nije niti tukao niti silovao žrtvu, već da je pokušao da spreči sukob. Ipak, postoje indicije da je i on učestvovao u batinanju.

Rođaci uhapšenog N. M. kažu da je on problematičan odmalena.

- Hapšen je i bio je u zatvoru zbog krađa. I njegov brat je problematičan, navodno je i on nekoga silovao - rekli su rođaci.

Otac žrtve Sin je u gipsu Otac napastvovanog mladića kaže da je juče video sina i da izgleda strašno. - Sav je otečen, ruka mu je u gipsu, valjda su mu prsti slomljeni. Ne znam zašto su ga tukli, čuo sam da ih je bilo dvojica-trojica. Sin mi je trenutno u bolnici u Vršcu - rekao je otac. foto: J.Rafailović

