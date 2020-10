ŠOKANTNO SVEDOČENJE MAJKE KOJA JE ZLOSTAVLJALA DETE: Muž me terao da budem gruba prema našoj bebi!

Majka S. S. (21), koja je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu uhapšena zbog sumnje da je izvršila nasilje u porodici i zapuštanje i zlostavljanje svog sedmomesečnog deteta, izjavila je na saslušanju da je nevenčani suprug tukao nju i njihovo troje dece, terao je da prosi i bude gruba prema detetu!

Osumnjičena je snimljena na Novom Beogradu kako svoju bebu prebacuje iz ruke u ruku kao lutku, nosi je držeći je samo za ručicu, tako da beba visi, i gotovo je baca.

- Vanbračni muž me je terao da tako nosim dete, hteo je da to vide ljudi iz kola, mislio je da će tako da nam daju više para. Ja sam mu rekla da neću tako da je nosim, ali me je on psovao, vređao i gurao. Morala sam. Prvi put sam to uradila tada - branila se, kako nezvanično saznajemo, na saslušanju S. S.

Ona je, navodno, ispričala i da nije smela da se suprotstavlja mužu, jer je tukao i nju i decu. Tužilaštvo je predložilo da S. S. bude određen pritvor, s obzirom na to da joj preti preko pet godina zatvora, ali i zbog toga što je način izvršenja krivičnog dela uznemirio javnost. Sud je prihvatio predlog i odredio joj jednomesečni pritvor.

