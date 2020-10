ŠARCU PRETILI PREKO PLAKATA NA BANDERAMA! Ovom porukom oblepili su naselje, a onda je usledila SAČEKUŠA U UŠĆU!

Aleksandru Šarcu (35), koji je u subotu ranjen u TC "Ušće" na Novom Beogradu, prećeno je prethodnih mesec dana, i to ne samo preko Instagrama, o čemu je Kurir juče pisao, već i preko plakata na banderama! Kako kaže izvor, dve nedelje pre neuspelog atentata na više mesta u Beogradu bili su zalepljeni plakati sa Šarčevom slikom i tekstom: "Traži se! Mole se sugrađani ako su ga videli da nam jave. Poslednji put je viđen kako pu*i ku**c".

On je pevač

Pre toga na Instagramu je otvoren i profil "Šarac cinkaroš", koji je zaključan i ima 37 postova.

- Oni koji su videli profil kažu da su tu kačene slike Šarca uz preteće poruke. Nazivan je cinkarošem, nesrećnikom, pevačem. Navodno, mnogi su te postove tumačili kao otvorenu pretnju - kaže izvor i dodaje da je Instagram stranica jedne navijačke grupe na kojoj su deljeni postovi o Šarcu u nedelju obrisana.

- Tužan je cinkaroški život ovog nesrećnika, kao i njegovih saradnika, npr. Luke Radulovića, Miloša Krasića, Miloša Kneževića. Pozabavićemo se više ovim pevačem u narednom periodu - piše ispod fotografije Šarca sa suprugom.

Kriminolog

Groze se cinkaroša

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da ljudi koji u svetu kriminala dobiju titulu cinkaroša moraju da očekuju odmazdu.

- Ako ga drugi kriminalci nazovu cinkarošem, to je nešto najgore što može da se desi, jer oni takve smatraju najnižom kategorijom ljudi, kojoj će se osvetiti kad-tad. To je stara priča s kriminalom u zatvoru i van njega, a pravilo je jedno - najgora vrsta ljudi su cinkaroši. Istraživanje koje smo radili u zatvorima pokazalo je zanimljivu stvar, a to je da kriminalci u velikom procentu cinkare, iako se groze toga - objasnio je Radovanović.